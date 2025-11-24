Garšīgi
Ziemassvētku kārtojums - pasaulslavenā Gordona Remzija recepte
Slavenā šefpavāra Gordona Remzija padomu krājumā ir ne viena vien Ziemassvētku ēdienu recepte, kas iepriecinās arī tavu ģimeni un draugus. Šajā Ziemassvētku kārtojuma receptē Remzijs iesaka variēt ar garšām, piemēram, īpašākai Ziemassvētku garšai var aveņu liķiera vietā izmantot brendiju un vaniļas pāksts vietā kanēli un muskatriekstu.
Sastāvdaļas
Ziemassvētku kārtojums - pasaulslavenā Gordona Remzija recepte: Aveņu želejai
-
600 g aveņu
-
175 g pūdercukura
-
2-3 ēdamkarotes aveņu liķiera
-
8 želatīna plāksnes
iemassvētku kārtojums - pasaulslavenā Gordona Remzija recepte: Krēmam
-
400 ml 35% saldā krējuma
-
1 vaniļas pāksts
-
4 lielu olu dzeltenumi
-
40 g pūdercukura
iemassvētku kārtojums - pasaulslavenā Gordona Remzija recepte: Kārtojumam
-
16-20 biskvīta cepumi (dāmu pirkstiņi), atkarībā no trauka izmēra
-
250 g aveņu
-
300 ml 35% saldā krējuma
-
20 g rīvētas tumšās šokolādes - dekorēšanai
Pagatavošana
11 porcijas
- LAI PAGATAVOTU AVEŅU ŽELEJU: Katliņā liec avenes, cukuru un pielej 2 ēdamkarotes ūdens. Uzliec katliņam vāku un sildi uz nelielas uguns 5-6 minūtes, līdz avenes kļūst mīkstas. Noņem no uguns un saspaidi vai ar blendera palīdzību sasmalcini tās līdz biezeņa konsistencei. Izspied to cauri sietiņam virs mērkrūzes- beigās tev vajadzētu iegūt300-400 ml aveņu sulas, atkarībā no to sulīguma.
- Pielej aveņu sulai klāt ūdeni, lai kopējais šķidruma daudzums būtu 650 ml un pievieno aveņu liķieri (ja vēlas pievienot alkoholu). Paralēli iemērc želatīna plāksnes nelielā bļodā ar aukstu ūdeni un paturi 4-5 minūtes, līdz tās kļūst mīkstas.
- Ņem tīru katliņu, lej tajā iekšā atšķaidīto aveņu sulu un uzkarsē līdz vārīšanās brīdim. Noņem no uguns. Izspied lieko ūdeni no želatīna plāksnēm un iegremdē karstajā aveņu sulā. Kad tās pilnībā izšķīdušas, pārlej šķidrumu lielā stikla traukā un atdzesē. Kad pilnībā atdzisis, liec ledusskapī uz 3 vai vairāk stundām, līdz masa pilnībā sarecējusi.
- LAI PAGATAVOTU KRĒMU: Ņem katliņu, lej iekšā saldo krējumu un sildi uz vidējas uguns. Vienlaikus pārdali vaniļas pāksti uz pusēm un ar nazīti izkasi sēklas. Pievieno tās saldajam krējumam katliņā un uzvāri.
- Karstumizturīgā bļodā ievieto olu dzeltenumus un viegli sakul. Ielej pusi no uzvārītā saldā krējuma, turpinot maisīt.
- Pārlej olu maisījumu katliņā un sildi uz nelielas uguns. Nepārtraukti maisi, līdz krēms sabiezējis tiktāl, ka pārklāj karotes apakšu (krēma gatavību var arī pārbaudīt, izmērot tā temperatūru ar virtuves termometru, tai jābūt 65-70° grādi pēc Celsija). Ņem vērā, ka krēms jāsilda uz mazas uguns, tas nedrīkst sākt vārīties.
- Pārliec krēmu bļodā vai traukā, pārklāj ar pārtikas plēvi, lai tas nesaslāņojas. Pēcāk atdzesē ledusskapī.
- LAI UZTAISĪTU KĀRTOJUMU: Kad želeja ir sabiezējusi un olu krēms atdzisis, ņem tos ārā no ledusskapja. Stikla traukā virs želejas kārto biskvīta cepumus (dāmu pirkstiņus) tā, lai tie nosedz visu želeju. Iespējams kāds cepums būs jāsadala mazākos gabalos, lai izdotos pārklāt visu želeju.
- Pārkaisi cepumu kārtu ar pusi no avenēm un pārlej pāri atdzisušo krēmu.
- Lielā bļodā lej iekšā saldo krējumu un kul līdz mīkstām putām. Vienmērīgi pārlej to pāri cepumu un olu krēma kārtojumam. nu kārtojumu var nolikt malā atdzesēties un savilkties uz dažām stundām.
- Pirms pasniegšanas pārber pāri kārtojumam atlikušās avenes un pārkaisi rīvētu tumšo šokolādi.