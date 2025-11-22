Pievienojies un palīdzi izveidot aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plānu
Dabas aizsardzības pārvalde aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrādi.
Sabiedriskās apspriešanas notiks četrās vietās:
- 5. decembrī plkst. 11.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojā (Rīgas iela 10a, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033);
- 9. decembrī plkst. 14.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas birojā (“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2112);
- 16. decembrī plkst. 13.00 Kolkas Lībiešu saieta namā (“Pastnieki”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275);
- 17. decembrī plkst. 10.00 Gaviezes kultūras namā (“Ritmi”, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3431).
Ar dabas aizsardzības plāna satura dokumentāciju un priekšlikumiem normatīvo aktu regulējuma grozījumiem var iepazīties šeit.
Sabiedrības iesaistes ērtībai Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi tiešsaistes karti, kurā katrs interesents var iepazīties ar dabas vērtībām, kuras identificētas Latvijai piekritīgajos Baltijas jūras ūdeņos, kā arī plānotajām aizsargājamo jūras teritoriju robežu izmaiņām un piedāvāto zonējumu turpmākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un dabiskai attīstībai.
Sabiedrisko apspriešanu laikā klātesošos projekta LIFE REEF ieviesēji iepazīstinās ar aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plāna saturu un priekšlikumiem normatīvo aktu regulējuma maiņai.
Rakstiskus priekšlikumus par plānu var iesniegt ikviens interesents līdz 2025. gada 18. decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150) vai pasts@daba.gov.lv.