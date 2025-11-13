Latvijā joprojām turpinās sēņu sezona. Mikoloģe skaidro, kādēļ tā šogad ir "ievilkusies"
Kā liecina gaileņu piedāvājumi Rīgas Centrāltirgū un iedzīvotāju ieraksti sociālajos tīklos, sēņu sezona Latvijā arī novembrī rit pilnā sparā. Latvijas Nacionālā dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja, mikoloģe Inita Dāniele skaidro, kādēļ šogad sēnes var atrast tik vēlu.
"Mežs, svaigs gaiss, gailenes, dažas rudmieses un nekādu odu un dunduru, tikai briežu utis," sociālajā tīklā "Facebook" norāda Regīna, publicējot foto ar tikko salasītām gailenēm. Arī Antra norāda, ka "gaileņu trakums vēl nav beidzies un tās mežā joprojām aug!" Bet Dāvim Vidzemes mežos aizvadītajā nedēļā izdevies atrast veselu lērumu meža velšu.
Bet Jauns.lv novērojis, ka gailenes joprojām pieejamas Rīgas Centrāltirgū, kur tiek tirgotas par 5,- eiro par spainīti. Mikoloģe Inita Dāniele skaidro, ka tam esot vienkāršs izskaidrojums: siltie laikapstākļi. "Sēnēm nav kalendāra - ja ir pietiekoši silts un viņām ir pietiekams mitrums, tad jau daudz ko vēl var mežā atrast."
Viņa skaidro, ka bērnībā piedzīvojām aukstākus novembrus, līdz ar to sēnes, iespējams, šajā laikā manījām mežos retāk. Bet šogad krituši vairāki karstuma rekordi, līdz ar to arī sēņu atrašana novembrī "neesot nekāds brīnums". Jau ziņots, ka novembra sākums Latvijā bijis četrus grādus siltāks par normu.
Tomēr Dāniele norāda, ka gaileņu novērojumiem mežā varētu būt vēl kāds izskaidrojums. "Gailenes ir īpašas ar to, ka tās labi izskatās arī vecumā". "Pat ja viņas ir sasalušas un atlaidušās, mēs nevaram pateikt, kad tās ir izaugušas. Var jau arī būt tā, ka tās sēnes, ko cilvēki šobrīd atrod mežā, nav izaugušas nesen, bet viņas jau ir diezgan vecas," pārdomās dalās mikoloģe.