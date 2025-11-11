Novembra sākums Latvijā bijis četrus grādus siltāks par normu
Novembra pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra valstī sasniedza +7,7 grādus, par četriem grādiem pārsniedzot normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Zemākā gaisa temperatūra bija +1,8 grādi 8. novembrī Zīlānu novērojumu stacijā, Jēkabpilī, savukārt visaugstāk - līdz +15,4 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 7. novembrī Mērsragā. Iepriekšējais 7. novembra Latvijas siltuma rekords tika pārspēts par 2,4 grādiem. 6. un 7. novembrī kopumā tika laboti 13 siltuma rekordi.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 10,6 milimetri jeb 49% no normas. Visvairāk lija Līvānu novada Rožupē, kur nokrišņu daudzums sasniedza 25,9 milimetrus, turpretī mazākais lietus daudzums bija 2,9 milimetri Kuldīgā un Saldū.
Sausuma un mitruma rādītājs viszemākais viena mēneša periodā bija Kuldīgas novadā, trīs mēnešu periodā - Jēkabpils novadā. Savukārt lielākais mitrums gan viena, gan trīs mēnešu periodā bija Rīgā.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā novembra pirmajā dekādē bija 94% - no 91% Rīgā līdz 97% Alūksnē. Lielākās vēja brāzmas - 15,8 metri sekundē - tika novērotas 4. novembrī Ventspilī.