Kā izvēlēties veļas mazgāšanas līdzekli jutīgai ādai?
Veļas mazgāšanas līdzekļa izvēlei ir būtiska loma ādas labsajūtā, īpaši gadījumos, kad āda ir jutīga vai ir nosliece uz kairinājumu. Apģērbs un gultasveļa ik dienu atrodas tiešā kontaktā ar ādu, tāpēc piemērota mazgāšanas līdzekļa izvēle palīdz samazināt alergēnu iedarbību un nodrošina komfortu.
Veļas mazgāšanas līdzekļa izvēle
Veļas mazgāšanas līdzekļi ir vieni no spēcīgākajiem kairinātājiem. Apģērbs un gultas veļa ir tiešā kontaktā ar mūsu ādu, tādēļ ir svarīgi izvēlēties veļas mazgāšanas līdzekli jutīgai ādai, kas izmazgās veļu tīru un tajā pat laikā ar iespējami minimālu alerģiju izraisošu risku. Izvēlieties mazgāšanas līdzekli, kas nesatur smaržvielas un krāsvielas, tāpat arī vēlams izvairīties no dabīgu smaržvielu saturošiem mazgāšanas līdzekļiem, jo arī tie var būt gana spēcīgi alergēni. Šādiem produktiem uz iepakojuma parasti ir redzams marķējums “Sensitive”, “nesatur smaržvielas un krāsvielas” vai tml. Mayeri Sensitive līdzekļi ir izstrādāti tieši jutīgai un alerģiskai ādai, tie nesatur smaržvielas un krāsvielas.
Veļas mazgāšanas līdzekļu veidi
Veļas pulveri ir lētākais veļas mazgāšanas līdzeklis, bet pastāv iespēja, ka laika gaitā veļā uzkrāsies neizskalotās pulvera atliekas.
Veļas mazgāšanas želejas ir ūdenī labi šķīstošs mazgāšanas līdzeklis, un ja domājat pat apkārtējo vidi, šis mazgāšanas līdzeklis būs pareizā izvēle.
Veļas mazgāšanas kapsulas ir ērtākais un praktiskākais veļas mazgāšanas līdzeklis, jo nav jādomā par pareizu mazgāšanas līdzekļa devu.
Kā noteikt mazgāšanas līdzekļa daudzumu
Pareizā deva ir atkarīga no:
- ūdens cietības,
- veļas netīrības pakāpes.
- Nepietiekama deva var neiztīrīt veļu, savukārt pārdozēšana var atstāt līdzekļa atliekas audumā, kas var izraisīt ādas kairinājumu. Mazgāšanas līdzekļa dozēšanas norādes ir norādītas uz iepakojuma.
- Veļas kapsulas palīdz novērst gan pārdozēšanu, gan nepietiekamu līdzekļa daudzumu.
Mazgāšanas temperatūras izvēle
30°C – piemērota ikdienas mazgāšanai, saudzīgāka videi (mazāks enerģijas patēriņš).
40°C – piemērota vidēji netīrai veļai.
60°C – ieteicama gultasveļai, dvieļiem, apakšveļai un infekcijas slimību gadījumā.
90°C – ļoti netīrai vai speciālai veļai, ja tas atļauts pēc auduma marķējuma.
Auksts ūdens ir saudzīgāks auduma krāsai, īpaši melnam un tumšam apģērbam.
Traipu apstrāde.
Būtiski ir savlaicīga traipu apstrāde. Pamanot traipu uz apģērba svarīgi ir to apstrādāt ar traipu tīrīšanas līdzekli pēc iespējas ātrāk. Mayeri Sensitive traipu tīrīšanas līdzekļa iepakojums ir ar korķī iestrādātu birstīti vieglai un efektīvai traipu tīrīšanai.
Veļas mīkstinātāka izmantošana.
Izmantojot veļas mīkstinātāju, audums kļūst mīkstāks un elastīgāks, un tas aizsargā audumu no statiskās elektrības un atvieglo gludināšanu. Veļas mīkstinātāji mīkstina auduma šķiedras un var novērst audumu izraisītu ādas kairinājumu. Tomēr nav ieteicams to izmantot sporta apģērbam vai audumiem ar ūdens/ vēja atgrūdošām īpašībām, jo tas var pasliktināt to funkcionalitāti.
Mazgāšanas programmas izvēle
Mazgāšanas programmas atšķiras pēc:
- auduma veida,
- enerģijas patēriņa,
- cikla intensitātes.
- Lai saglabātu auduma kvalitāti, vienmēr sekojiet ražotāja apģērba kopšanas norādēm. Pareizi izvēlēta programma pagarina apģērba mūžu un palīdz saglabāt krāsu.
Apģērbu mazgājot tam piemērotā temperatūrā un mazgāšanas režīmā, tas ilgāk saglabās savu kvalitāti un krāsu, kā arī nezaudēs formu.
Jutīgas ādas kopšana sākas ar apzinātu izvēli arī ikdienas sadzīves procesos.
Mayeri Sensitive produkti nodrošina tīru veļu un maksimāli maigu iedarbību uz ādu, vienlaikus saglabājot efektīvu mazgāšanas rezultātu un rūpes par apkārtējo vidi.