Lampiņu virtenes, rotājumi logos, svinības ar kaimiņiem - kā radīt īpašu valsts svētku noskaņu mājās
Patriotu mēnesī mājas, ielas un parki mirdz sarkanbalti - valsts svētku noskaņā. Iesakām vienkāršas un praktiskas idejas, kā sirsnībai un svētku sajūtai ļaut ienākt arī mājoklī – un, pats svarīgākais, ģimenē.
Padomos dalās nekustamo īpašumu attīstītāja “Bonava Latvija” eksperti.
Iedvesmojies no Latvijas dabas krāsām
Lai ieviestu svētku noskaņu mājās, nebūt nav nepieciešams veikt remontu vai piesaistīt interjera dizaineru – svētku sajūtu var radīt arī ar vienkāršiem, paša spēkiem īstenojamiem risinājumiem. Eksperti aicina iedvesmu smelties novembra Latvijas ainavā, kur dabas piezemētie toņi atklājas visā krāšņumā – no rudiem saulrietiem un pelēkbrūniem mežiem līdz baltās putās mutuļojošām upēm. Šīs nianses var ienest arī interjerā, izvēloties tekstilizstrādājumus, dekorus un traukus zemes toņos un pievienojot dažus akcentus sarkanbaltsarkanā vai tumši zaļā krāsā.
Piemēram, Patriotu nedēļas noskaņās svētku galdu var rotāt ar dabisku kompozīciju no egļu vai priežu skujām, pīlādžu zariem un LED svecēm vai ar smalku lampiņu virteni, kas ienesīs omulīgu gaismu un siltumu drēgnajos novembra vakaros. Savukārt apņēmīgākie var izmēģināt roku latviska salmu puzura veidošanā – tas kalpos ne tikai kā tradicionāla rota, bet arī simbolizēs gaismu un saticību mājās.
Iepriecini arī citus!
Iespējams, mājoklī radītā svētku noskaņa var iepriecināt un iedvesmot arī citus. Kā? Pavisam vienkārši! Izmantojot sniegpārsliņu griešanas tehniku, vari izveidot latvju rakstu ornamentus sarkanbaltsarkanās krāsās un iekarināt tos logos, radot īpašu noskaņu ne tikai sev, bet arī kaimiņiem un garāmgājējiem. Uz palodzes var izkārtot zaru kompozīciju, ko rotā svētku toņos krāsoti čiekuri un nelielas lentītes ar Lielvārdes jostas vai Latvijas karoga motīviem. Savukārt čaklākie var izrotāt balkonu vai dārzu ar laternām, lampiņu virtenēm un nelielām svecīšu kompozīcijām. Tā būs lieliska dāvana sev un pilsētai, Patriotu nedēļu sagaidot.
Īpaši latviska svētku garša
Ne vienmēr svētku maltītei jābūt bagātīgai – daudz svarīgāk, lai tā celta galdā ar mīlestību. Tā vietā, lai dotos uz greznām vakariņām restorānā, aicini mīļos uz sirsnīgu maltīti mājās un uzbur latvisku noskaņu, gatavojot ēdienus ar īpašu stāstu. Vienā ģimenē tie var būt pīrāgi pēc vecmāmiņas receptes, citā – krāsnī cepti āboli ar drumstalām gluži kā bērnībā, bet vēl kādā – pelēkie zirņi ar speķi un sīpoliem. Atsauc atmiņā garšas, kas tev saistās ar Latviju, mājām, bērnību un ģimeni, – tās piepildīs vakaru ar patiesu siltumu un kopības sajūtu.
Arī galda klājumā dod priekšroku lina galdautam, bet ēdienus pasniedz uz koka dēlīšiem vai māla bļodās. Pievieno nelielu zīmīti ar recepti vai ēdiena stāstu – mazu, bet sirsnīgu akcentu, kas ļaus viesiem omulīgo vakariņu noskaņu paņemt sev līdzi.
Lieliska iespēja svinēt kopā
Drošības un piederības sajūta ir viena no laimīgas dzīves pamatiem, un svētki ir ideāls laiks, lai stiprinātu kaimiņattiecības arī savā mājā, apkaimē vai ielā. Lai cik kautrīgi būtu kaimiņi, bieži pietiek ar vienu vienkāršu soli, lai kopā pavadītu skaistus un sirsnīgus valsts svētkus. Varat organizēt kopīgu karoga pacelšanu pagalmā, izveidot Latvijas kontūru ar svecītēm zālienā vai sarīkot nelielu tējas pēcpusdienu ar pašceptām smalkmaizītēm. Īpaši patriotisku noskaņu radīs bērnu zīmējumu izstāde kāpņu telpā par tēmu “Mana Latvija”: tā ne tikai sniegs gandarījumu mazajiem māksliniekiem, bet arī aizkustinās citus mājiniekus. Iespējams, šis būs sākums ne vien skaistiem svētkiem, bet arī jaunai, ikgadējai tradīcijai kaimiņu lokā!