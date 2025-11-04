Latvijas kartupeļi peld dubļos, bet poļu - peļņā. Kas vainīgs?
Pēc lietus sezonas un neveiksmīgas ražas Latvijas zemnieki nonākuši grūtā situācijā. Dažās saimniecībās dārzeņu un kartupeļu zudumi sasniedz 80%, un vietējie produkti zaudē pozīcijas veikalos, jo tiek ievesti lētāki importa produkti. Lielveikali un vairumtirgotāji, nevis atbalsta vietējos ražotājus, bet koncentrējas uz peļņu, iegādājoties dārzeņus ārzemēs un sajaucot tos ar Latvijas produktiem.
"Dārzeņu ražas zudumus šajā sezonā, kad lauksaimniecībā izsludināta ārkārtas situācija, es novērtētu aptuveni par trešo daļu. Ir saimniecības, kas joprojām turpina novākt bietes un kāpostus. Pagājušajā nedēļas nogalē lietus neļāva zemniekiem iziet laukos Rīgas reģionā - nokrišņu daudzums sasniedza apmēram 40 milimetru. Visa raža stāvēja ūdenī," stāsta biedrības "Latvijas dārznieks" vadītājs Jānis Bērziņš.
Savukārt kooperatīva "Baltijas dārzeņi" vadītājs Jānis Bušs norāda, ka šogad visvairāk cietusi galda biete - tās ražas zudumi sasniedz 50-80%. Biedrībā "Latvijas dārznieks" uzsver, ka vietējiem zemniekiem šajā izaicinājumu pilnajā laikā ir svarīga pircēju izpratne un atbalsts. Tomēr ne visi supermārketu tīkli ir atsaucīgi pret vietējiem ražotājiem un pat aizkavē maksājumu termiņus.
Vairumtirdzniecības bāzes arī domā pirmkārt par savu peļņu, nevis ražotāju labumu. Pēc paaugstinātās mitruma daudzuma konstatēti būtiski zaudējumi arī kartupeļu ražai, ziņo "Latvijas Avīze".
Biedrības "Latvijas kartupeļu audzētāju savienība" valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle žurnālam "Agro Tops" pastāstīja, ka daudzas saimniecības, īpaši Latgalē, nespēja novākt visu kartupeļu ražu. Savukārt Latvijas austrumu daļā izaicinājums bija to iestādīšana. Tomēr lielie profesionālie kartupeļu audzētāji ir ieguvuši labu ražu. Visi viņi šobrīd ir ļoti noraizējušies. Iemesls - labā raža, kas iegūta citās Eiropas valstīs, kuru pašlaik iegādājas Latvijas vairumtirdzniecības bāzes.
"Latvijas kartupeļu audzētāju savienība" ziņo, ka jau septembrī vairumtirdzniecības bāzēs iepirkuma cena turējās 21-23 eiro centu līmenī. Tagad cenas ir samazinājušās līdz 17 centiem par kilogramu. Šīs nedēļas sākumā vairumtirdzniecības bāzes jau iegādājās Polijā audzētus kartupeļus par 12 centiem kilogramā. Tomēr veikala pircējs šādu cenu kritumu neredz un, visticamāk, neredzēs.
Piemēram, veikalos "Rimi" šīs nedēļas sākumā lētākie kartupeļi maksāja 59 centus, veikalā "Lidl" Lietuvā audzētie kartupeļi - 49 centus, Latvijas kartupeļi - 59 centus. Katrs var aprēķināt, cik liels ir vairumtirgotāju un veikalu uzcenojums. "Latvijas kartupeļu audzētāju savienība" tāpat runā arī par praksi, kas notiek vairumtirdzniecības bāzēs, kad Latvijas kartupeļus iepako vienā iepakojumā ar citās valstīs audzētajiem.