Dārzs un zāliens ūdenī. Lai stāv - vai tomēr novadīt?
Rudens klāt… Aizvadītā vasara bija visai mitra un lietaina, tāpēc pavisam nepiemērotās vietās, arī pagalmos un dārzos, ir izveidojušies dažādu izmēru dīķīši un peļķes. Var, protams, atmest ar roku un paļauties, ka ūdens izgaisīs pats no sevis, tomēr pastāv arī iespēja, ka pagalma iecienītākā vieta vai dārzs pārvērtīsies par mazu purviņu.
Dārza vietā dīķis
Vispirms vērts pievērst uzmanību tam, cik ilgi pēc lielākām lietavām teritorijas zemākajās vietās saglabājas ūdens. Ja tās ir pāris dienas un šis laika posms īpaši nemainās gadu no gada, viss ir kārtībā – augsnes struktūrā nekas nav pēkšņi mainījies, un ūdens cirkulācija augsnē nav traucēta. Savukārt, ja ūdens zemākajās vietās stāv ilgāk nekā parasti, ja augsne ir mitra vairākas dienas vai pat nedēļas un to var just, pa to staigājot, jāsāk domāt, kā situāciju risināt.
Vēl viens pārmērīgi mitras augsnes indikators ir mitrumu mīloši augi, kas pēkšņi sāk augt dārzā, – grīšļi, meldri, vilkvālītes.
Ilgstoši atrodoties zem ūdens, augu un koku saknes lēnām, bet neatgriezeniski iet bojā. Augi elpo arī ar saknēm, un, atrodoties zem ūdens, tās nesaņem nepieciešamo skābekli. Atstājot ūdeni dārzā ziemas laikā, var gadīties, ka tas augsnes virsējā slānī sasals un saraus smalkākās un tievākās nelielo augu saknes. Pārāk liels mitrums nepatiks arī lielajiem kokiem un krūmiem. Tie, iespējams, izdzīvos, bet pavasari sagaidīs ārkārtīgi novājināti, un būs nepieciešams ilgs laiks, lai koki atkoptos. Tāpēc liekais ūdens ir jādabū prom.
Četri labi padomi
* Labi darbojas novadgrāvji – izroc nelielas notekas no dīķīša uz grāvi vai citu vietu, kur liekais ūdens var aiztecēt.
* Noder augsnes vēdināšana. Ja applūdusī teritorija ir neliela, sadursti augsni ar dārza dakšām; ja liela, ņem talkā tapu aeratoru. Taču uzmanāmies, lai smagā tehnika nesablīvē jau tā mitro augsni vēl vairāk.
*Lai nebūtu problēmu ar ūdens noteci centies iespējami retāk izmantot tehniku, piemēram, frēzi. Izmantojot to pārāk bieži, augsnē noteiktā dziļumā var izveidoties blīvs slānis, kuram ūdens īsti netiks cauri. Profesionāli lauksaimnieki to sauc par arkla zoli.
* Droši sēj zaļmēslojumu – tas palīdzēs uzlabot augsnes struktūru.