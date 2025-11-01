VIDEO: latvieši iemūžina satikšanos ar meža valdnieku - lāci
Sociālajā tīklā "Facebook" ievietots video, kurā latvieši pavisam tuvu sastapušies ar lāci.
"Uzmanību! Lāči nāk!" pausts "Baldones ceļotājs" sociālā tīkla "Facebook" lapā. Uz kāda lietotāja jautājumu, kur lācis iemūžināts, atbildēts: “Rumānijā”.
Pēdējos gados arī Latvijā regulāri tiek ziņots par lāču novērojumiem dažādos reģionos – īpaši Vidzemē un Ziemeļlatgalē. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti iepriekš norādījuši, ka lāču skaits Latvijā lēnām pieaug, un to pārvietošanās kļūst aktīvāka. Lai arī lācis parasti izvairās no cilvēka, satikšanās ar to var būt bīstama, īpaši, ja dzīvnieks ir pārsteigts vai jūtas apdraudēts.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka, dodoties sēņot vai ogot, nevajadzētu doties dziļi mežā vienatnē, kā arī vēlams padarīt savu klātbūtni dzirdamu – sarunājoties vai izdodot skaņas. Svarīgi arī neatstāt pārtikas atkritumus, kas varētu piesaistīt dzīvnieku.