Kāpēc dzīvoklī vienmēr pietrūkst vietas un kā to atrisināt?
Cik reizes tu jau esi sakārtojis māju, bet dzīvoklis joprojām izskatās pārpildīts?Skapji veras ciet ar piepūli, gaitenī stāv velosipēds, kurš traucē ikdienas dzīvei, un balkons, ko jau trīs gadus gribas pārveidot par atpūtas zonu, joprojām izskatās pēc īstas noliktavas - tur saliktas kastes, čemodāni un pat ziemas riepas, kuras ik sezonu jānes lejā pa kāpnēm, lai uzliktu tās mašīnai.
Šīs mantas ir vajadzīgas, tās taču neizmetīsi, bet dzīvot starp tām kļūst arvien grūtāk. Katru dienu ienāk prātā doma: “varbūt jāmaina dzīvoklis?”
Taču problēma nav dzīvoklī, bet gan tajā, cik daudz mantu mēs cenšamies tajā ietilpināt. Vietas pietrūkst ne tāpēc, ka dzīvoklis ir pārāk mazs, bet tāpēc, ka tajā dzīvo arī lietas, kuras ikdienā mēs tik bieži neizmantojam.
Un tā ir kopīga problēma: statistika rāda, ka pilsētās dzīvojošo skaits aug, bet dzīvokļu platība samazinās. Mūsdienu problēmām vajadzīgi mūsdienīgi risinājumi. Par laimi, Rīgā tūkstošiem cilvēku jau izmanto šo risinājumu - self-storage, jeb mantu glabātavas.
Kā self-storage atrisina pilsētnieku problēmu?
Cik maksā viens kvadrātmetrs īrētā dzīvoklī? Un cik nākas piemaksāt par lielāku platību, pērkot mājokli?
Tā vietā, lai maksātu vairāk par lielākiem dzīvokļiem vai īrētu liekus metrus, arvien vairāk rīdzinieku izvēlas mini noliktavas (self-storage) - atsevišķas mantu glabātavas ar pieeju 24/7.
Rezultātā viņiem ir sava personīgā box noliktava tikai 10 minūšu attālumā no mājām, drošā teritorijā, ar ērtu piebraukšanu automašīnai, lai viegli iekrautu vai izkrautu mantas.
Self-storage NOLIKTAVA1 piedāvā šādas mantu glabātavas jau 10 Rīgas rajonos un Jūrmalā, lai klientam nevajadzētu doties uz pilsētas otru galu pēc savām lietām.
Klienti var izvēlēties - iekštelpu mantu glabātavas, kas piemērotas priekšmetiem ar temperatūras režīma prasībām, vai konteineru noliktavas, ja jāglabā lielāki priekšmeti, mēbeles, būvmateriāli vai aprīkojums.
Konteineru glabāšana kļūst arvien populārāka, jo tā ir ērta un piedāvā izdevīgas cenas.
Kas jāzina par mantu glabātavām?
Klients var noīrēt glabātavu trīs vienkāršos soļos:
- Apmeklē noliktava1.lv un izvēlies vajadzīgo izmēru - no 1,5 līdz 72 m³;
- Aizpildi pieteikumu, un menedžeris nosūtīs visus nepieciešamos norādījumus;
- Nogādā mantas, aizslēdz ar savu atslēgu - un tavs dzīvoklis atkal kļūst brīvs un plašs.
Pieeja 24/7
Ko darīt, ja lietas pēkšņi vajadzīgas tūlīt?
NOLIKTAVA1 klientiem tā nav problēma, jo mantu glabātava pieejama jebkurā diennakts laikā, bez saskaņošanas vai iepriekšējas pieteikšanās.
Padomā, cik neērti glabāt lietas pie paziņām - jāprasa, kad atvest, vai netraucē, kad var atnākt pakaļ.
Kad tev ir personīgā mantu glabātava, šīs problēmas vairs nepastāv - laiks pielāgojas tev, nevis otrādi.
Drošība
Vai manas mantas būs drošībā?
Self-storage pakalpojumi ir izveidoti, domājot par drošību: noliktavas atrodas slēgtās un apsargātās teritorijās, ir videonovērošana un teritorijas monitorings.
Pilnīga kontrole: gan izmērs, gan termiņš
Kas notiek, ja mainās vajadzības?
Viena no galvenajām self-storage priekšrocībām ir tā, ka pakalpojums pilnībā pielāgojas klientam. Ja mantu kļūst vairāk - pārej uz lielāku mantu glabātavu. Ja mazāk - vienkārši samazini platību.
Arī termiņi ir elastīgi: īri var pārtraukt jebkurā laikā, iepriekš pabrīdinot darbiniekus.
Ja nezini, cik ilgi izmantosi glabātavu, self-storage ir ideāls risinājums ar ļoti elastīgiem nosacījumiem.
Box noliktavas noformēšana aizņem tikai 15 minūtes - vietnē noliktava1.lv.
Tur vari apskatīt glabātavu fotogrāfijas, pilnu lokāciju sarakstu, izvēlēties piemērotu izmēru un uzzināt aktuālās glabāšanas cenas.
Ko rīdzinieki glabā mantu glabātavās?
Sezonas lietas
Daudziem rodas vēlme atbrīvot vietu mājās. Padomā, cik daudz vietas aizņem sezonas drēbes, ziemas kombinezoni, Ziemassvētku rotājumi, pludmales piederumi un citas lietas, ko ikdienā neizmanto.
Pie NOLIKTAVA1 vari izvēlēties glabātavas izmēru, kas piemērots tieši tavai situācijai.
Sezonas lietām pietiek ar glabātavu no 1,5 līdz 6,5 m³ - dzīvoklis brīvs, un tu maksā tikai par kvadrātmetriem, kurus patiešām izmanto.
Mēbeles un sadzīves lietas remonta vai pārcelšanās laikā
Atstāt mēbeles dzīvoklī remonta laikā - slikta doma. Tās kļūs putekļainas, traucēs strādniekiem un var tikt bojātas.
Daudz ērtāk ir pārvietot visu uz self-storage, un pēc remonta atgriezt mantas jau tīrā un sakārtotā mājā.
Mantu glabātava ir arī lielisks risinājums pārcelšanās gadījumā — glabā mantas, kamēr meklē vai iekārto jaunu mājvietu.
Hobijiem un aprīkojumam
Ja dzīvo 40–50 m² dzīvoklī, tev nav jāatsakās no aktīva dzīvesveida. Velosipēdi, teltis, sporta inventārs, instrumenti - viss, kas mājās aizņem pārāk daudz vietas, lieliski iederas mantu glabātavā un ir pieejams jebkurā brīdī - dienā vai naktī.
Neplānotas dzīves situācijas
Dzīve mēdz sagādāt pārsteigumus - jauni izaicinājumi, pārmaiņas ģimenē vai vienkārši vēlme ieviest kārtību.
Ja nepieciešams atstāt mantas uz nenoteiktu laiku, self-storage būs piemērots risinājums. Mantas var droši atstāt līdz brīdim, kad dzīve atkal nostājas ierastajās sliedēs.
NOLIKTAVA1 īpašais piedāvājums
Šobrīd NOLIKTAVA1 piedāvā izdevīgākās mantu glabāšanas cenas Rīgā.
Un tiem, kas izlasīja līdz šai vietai - patīkams bonuss:
NOLIKTAVA1 dāvina 100% atlaidi pirmajam mēnesim, noslēdzot līgumu uz gadu.
Vienkārši pasaki menedžerim promo kodu 1MENESIS un saņem vienu mēnesi glabāšanas bez maksas.
Plašāka informācija par glabātavām, pieejamajiem izmēriem un nosacījumiem - mājaslapā noliktava1.lv vai pa tālruni +371 25 331 451.
Iegriezies mājaslapā, lai uzzinātu detaļas un rezervētu savu box noliktavu.
Lai justos plašāk, nav jāpārvācas.
Vienkārši nodod daļu savu mantu tur, kur tām patiešām ir vieta - drošā NOLIKTAVA1 mantu glabātavā.
Dzīve kļūst vienkāršāka, un dzīvoklis atkal pārvēršas par brīvu un vieglu telpu, kurā vari atpūsties un sajust mieru.