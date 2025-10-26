Jumurdas gardākās karbonādes top Staņislavas Milnes virtuvē; viņas sirdslieta - ēst gatavošana
Ēst gatavošana nav tikai nepieciešamība, lai dzīvotu un funkcionētu. Nereti tā ir sirdslieta, kas ļauj iepriecināt savus mīļos cilvēkus. Jumurdiete Staņislava Milne labprāt šiverējas virtuvē, gatavojot tradicionālas un sen piemirstas receptes, ļaujoties eksperimentiem un atrodot arvien jaunus ēdienus, kas laika gaitā kļūst iecienīti gan svētkos, gan ikdienā.
Lai gan Staņislava nav ieguvusi pavāra izglītību, dzīves līkloči vienmēr veduši pie ēst gatavošanas.
— Es vienmēr saku, ka esmu izvēlējusies nepareizo profesiju. Izmācījos un sāku strādāt par frizieri. Izrādījās, ka ir alerģija no ķīmijas. Mainīju profesiju, un 19 gadus nostrādāju Ērgļu slimnīcas dzemdību nodaļā, — atminas Staņislava. — Desmit gadus nostrādāju Jumurdas muižas restorānā. Mainoties dažādiem apstākļiem, kļuvu par bezdarbnieci. Tolaik Ērgļos norisinājās pavāru kursi, kurus organizēja Nodarbinātības valsts aģentūra. Tomēr sirdij tuva ir pavāra profesija, un apmeklēju pavāru kursus. Ēst gatavot man patīk. Vienmēr smejos — ja vien būtu produkti, es visu laiku gatavotu. Lielu pieredzi guvu muižas restorānā. Vairāk nācās gatavot dažādus saldos ēdienus. Jau tolaik man patika eksperimentēt virtuvē, piemēram, saldajos ēdienos daudz tiek izmantots saldais krējums, es vairāk izmantoju skābo krējumu. Tunci mēdzu aizstāt ar brētliņām vai skumbriju. Joprojām izmēģinu jaunas receptes, turpinu eksperimentēt. Šķiet, ka šo talantu esmu mantojusi no savas mammas, jo viņa ļoti garšīgi prata gatavot. Šis talants ir pārgājis arī bērnos. Priecājos, ka dēli savās ģimenēs palīdz sievām gatavot.
Savulaik Staņislava uz svētkiem ģimenei viena pati klājusi galdus — sākot no uzkodām līdz pat desertiem. Laika gaitā iemācījusies cept arī kūkas.
— Mana pirmā kūka bija medus kūka. Recepti ieguvu no māsas meitas. Pamēģināju, izdevās un aizgāja uz urrā! Pēdējā laikā īpaši iecienītas ir “Vecrīgas”. Šīs kūciņas uzcept nav viegli, bet tās ir iecienītas ģimenes lokā. Kad kāds brauc ciemos, sacepu un dodu līdzi. Viens dēls ir iecienījis plānās pankūkas, vienmēr sacepu, un viņš aizved savai ģimenei, — prieku pauž saimniece. — Cepot plānās pankūkas, lielisku rezultātu var iegūt, ja tās jau pildītas apber ar cukuru un uz pannas sviestā karamelizē. Tāpat gardas tās izdodas, ja pilda ar smalki sagrieztu gaļu, kas sacepta kopā ar sīpoliem. Šobrīd īpaši iecienīta recepte ir vistas fileja terijaki mērcē. Vista izdodas sulīga un mīksta, un pagatavošana ir ļoti vienkārša. Lai ēdiens izdotos, nepieciešams izmantot garšvielas. Savā virtuvē esmu ieviesusi interesantu paņēmienu. Savulaik sapirku dažādas garšvielas, jo uz tām bija rakstīts sastāvs. Tagad tās gatavoju pati. Audzēju garšaugus, tos izkaltēju un veidoju garšvielu maisījumus. To izdarīt ir ļoti vienkārši, katrai saimniecei pa spēkam. Rezultātā tiek iegūti aromātiski garšvielu maisījumi, kurus var izmantot gatavojot. Šī ir lieliska ideja arī dāvanām. Virtuvē daudz izmantoju kurkumu. Ēdiens iegūst īpaši skaistu dzeltenu krāsu. Savulaik mēģināju vārīt buljonu, tomēr man pietrūka izteiktas garšas, līdz ar to buljonu izvēlos pirkt veikalā. Manuprāt, ēst gatavošana ir tā lieta, kur var izvērsties no sirds. Piemēram, kotletes var pildīt ar sieru, dārzeņiem. Savukārt, ja ierastās karbonādes ir apnikušas, tās var pildīt ar ceptiem sīpoliem un pa virsu sarīvēt sieru.
Iedvesmu gūst žurnālos un internetā
Staņislava Milne smej, ka laika gaitā ir savākusi bagātīgu recepšu krājumu. Ir pat pašas veidota recepšu grāmata no tālā 1970. gada, kuru gan nevienam rādīt nevar, jo ir krietni nolietota.
— Esmu iecienījusi recepšu žurnālu “Ievas Virtuve”. Tur atrodu dažādas receptes. Tāpat idejas smeļos internetā. Protams, manos krājumos ir receptes, kas ir senas, piemirstas, bet pamazām atkal atgriežas ēdienkartē, — atzīst Staņislava. — Ir daudz recepšu, kuras esmu aizguvusi no citām pavārēm. Savulaik Ērgļos dzīvoja sieviete, kura cepa ļoti gardus pīrāgus. Viņa recepti iedeva arī man. Pēc tās cepot, pīrāgi vienmēr izdodas mīksti. Manuprāt, lai pīrāgi nesakalstu, mīklai jāpievieno daudz taukvielu. Piemēram, uz diviem kilogramiem miltu lieku puskilogramu margarīna. Ir ļoti daudzas pīrāgu receptes, bet ne visas man ir izdevušās. Gatavošana ir radošs process, receptes var dažādi papildināt. Galvenais, lai ir produkti, no kā gatavot. Man ļoti garšo reņģes. Es tās gatavoju pavisam vienkārši. Zivis panēju miltos un olā. Pēc tam apcepu. Izvāru marinādi — etiķis, sāls, cukurs, pipari, lauru lapas. Visu daru pēc garšas. Reņģes lieku marinādē. Izdodas īpaši garšīgi. Tāpat var marinēt arī aknas.
Aktīvi iesaistās pagasta dzīvē
Staņislava dalās ar saviem gardajiem ēdieniem arī ar citiem jumurdiešiem. Visbiežāk tos var baudīt Jumurdas bibliotēkas organizētajos pasākumos.
— Dzīvojot laukos, darba pietiek. Ir savs dārziņš, siltumnīca. Visu izaudzēju pati un pārstrādāju ziemas krājumiem. Lasu dažādus augus, kas pārtop gardās un veselīgās tējās. Tomēr nevar tikai strādāt, ir arī jāatpūšas. Aktīvi apmeklēju dažādus pasākumus, kas notiek tepat pagastā. Labprāt lasu grāmatas. Reizēm tās tik ļoti aizrauj, ka nekam citam neatliek laika. Priecājos, ka bibliotēkas vadītāja Agita Opincāne aicina izbraukumos, uz dažādiem pasākumiem. Kultūras dzīve Jumurdā patiešām norit aktīvi, tikai cilvēku paliek arvien mazāk. Atsaucoties bibliotēkas aicinājumam, ar prieku pagatavoju kādu našķi. Atrodu jaunas receptes, izmēģinu un, ja atzīstu par labām, nākamajos pasākumos cienāju apmeklētājus. Ēst gatavot man ļoti patīk, bet vairs jau nav tās jaudas. Agrāk uz ģimenes svētkiem varēju visu pagatavot pati, tagad kustības paliek lēnākas. Uz Ziemassvētkiem gan sabrauc bērni un mazbērni, tad jāklāj liels galds.
Vistas filejas salāti
3 gab. vārītas vistas fileju,
sīpols,
šampinjoni,
olas,
dilles,
rieksti pēc izvēles.
Filejas smalki sagriež kubiņos. Izkārto traukā. Smalki sagriež sīpolus, uzber pa virsu filejai. No majonēzes veido restīti. Šampinjonus nomazgā, smalki sagriež un apcep. Liek nelielu kārtu, kuru atkal apziež ar nedaudz majonēzes. Novārītas olas smalki sagriež un bagātīgi uzber nākamo kārtu salātiem. Uz olas liek majonēzi, un pa virsu — smalki sakapātas dilles. Pēdējo kārtu veido no riekstiem (valrieksti, zemesrieksti, lazdu rieksti).
Saimniece iesaka tikai baraviku majonēzi, jo tā ir ar izteiktu sēņu garšu. Šampinjonus var aizstāt ar citām sēnēm, piemēram, baravikām.
Zivs salāti
skumbrija vai sardīnes
(tikai ne žāvētas),
olas,
burkāni,
majonēze.
Zivi samīca. Smalki sarīvē vārītus burkānus un kopā ar sīpoliem apcep. Visu kārto kārtās, starp tām nedaudz uzspiežot majonēzi.
Pīrāgu mīkla
0,5 l silta piena, 2 kg miltu,
200 g cukura, 2 tējk. sāls,
0,5 kg margarīna, 6 olas,
600 ml eļļas, 100 g rauga.
Raugu ievieto traukā, apber ar cukuru, siltu ūdeni. Samaisa un ļauj notikt rūgšanas procesam. Pēc tam visas sastāvdaļas samīca kopā un liek raudzēties. Pēc tam gatavo pīrādziņus. Pilda ar žāvētu gaļu un apceptiem sīpoliem.
Marmora kēkss
4 olas saputo ar divām glāzēm cukura. Pielej pusotru glāzi eļļas. Divas glāzes kartupeļu miltu, tikpat daudz kviešu miltu. Pievieno vaniļas cukuru, šķipsnu sāls, tējkaroti sodas. Mīklu sadala divās daļās, vienai pievieno kakao. Lej formā — vienu karoti brūno mīklu, otru — gaišo. Tā veidojas raksts.