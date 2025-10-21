Četras receptes, kā iekonservēt veselīgās un gardās cidonijas
Cidonijas ir īpaši vērtīgas augļu aromāta un augstā C vitamīna satura dēļ. Lai gan svaigā veidā tās ir pārāk skābas, pareizi pagatavotas tās kļūst par lielisku sastāvdaļu dažādos dzērienos un desertos.
Ērtības un pieraduma dēļ sauktas vienkārši par cidonijām, tomēr krūmiņi ar dzeltenajiem, aromātiskajiem ābolīšiem īstenībā ir krūmcidonijas jeb henomeles. Arī īstās cidonijas augļus – aivas – var nopirkt veikalos, tomēr šiem kokiem nepieciešams siltāks klimats; pie mums Latvijā tie neziemo. Lai gan abu sugu augļi izmantojami pārtikā, ir garšīgi un veselīgi, jāatzīst, ka krūmcidoniju auglīšiem ir daudz intensīvāka garša un tie ir aromātiskāki. Turklāt tie ir ārkārtīgi bagāti ar C vitamīnu un citām minerālvielām, tātad ļoti veselīgi. Tomēr cidonijas ir pārāk skābas, lai ēstu svaigā veidā, bet, pareizi apstrādātas un sagatavotas, tās ir tiešām lieliskas.
Cidoniju limonāde
Cidoniju koncentrātu var savārīt iepriekš un uzglabāt ledusskapī apmēram nedēļu. Cik koncentrēta būs limonāde, tas atkarīgs no tavām vēlmēm, un arī cukura daudzumu vari piemērot savai gaumei vai tam, cik intensīvs skābums piemīt izmantotajām cidonijām.
30 minūtes + laiks atdzesēšanai
6–10 personām
200 g cidoniju
300 g cukura
2 l gāzētā minerālūdens
citronmētra pasniegšanai
1. Cidonijas iztīri un sagriez šķēlītēs. Liec katliņā, pārber ar cukuru un uzlej tik daudz ūdens, lai tās ir nosegtas. Uzvāri un uz lēnas uguns turpini vārīt 10 minūtes.
2. Cidonijas nokās. Iegūto šķidrumu nogaršo – iespējams, vajadzēs vēl papildināt cukuru. Atdzesē.
3. Lai pagatavotu limonādi, glāzē lej ap 80 ml cidoniju koncentrāta, pievieno citronmētras zariņu un piepildi glāzi līdz augšai ar minerālūdeni.
Cidoniju sukādes
Tās var ēst kā konfektes, pievienot kūkām un kēksiem, kā arī saldajiem ēdieniem.
Sīrupu, kas palicis pēc cidoniju iecukurošanas, lej pudelē un uzglabā ledusskapī – noderēs dzērienu, mērču, marināžu pagatavošanai.
1 stunda + 4 stundas noturēšana cukurā
Ap 500 g sukāžu
400 g cidoniju
400 g cukura
1. Cidonijas pārgriez uz pusēm, izņem sēkliņas un izgriez cieto vidiņu. Pusītes sagriez ne pārāk biezās daiviņās.
2. Liec bļodā, samaisi ar cukuru un atstāj uz 4 stundām vai nakti.
3. Pārliec cidonijas katliņā un nolej sīrupu, atstājot vien tik daudz, lai tās būtu nosegtas. Liec uz plīts un uz lēnas uguns vāri 20 minūtes. Cidonijas ir gatavas, kad tās kļuvušas caurspīdīgas. Jāuzmanās, lai nepārvārītu, jo tad cidonijas sajuks biezenī.
4. Šķēlītes liec uz plāts vienā kārtā un pusstundu apžāvē līdz 70 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Gatavas uzglabā noslēgtā burciņā.
Cidoniju džems
Klasiska piedeva dažādiem sieriem, īpaši no aitas piena gatavotiem.
1 stunda 30 minūtes
2 l džema
1 kg cidoniju
1 kg cukura
2 citroni
1. Cidonijām izņem sēklas un cietās vidiņa plēksnes. Sagriez gabalos.
2. Ber katliņā, pārlej ar litru ūdens un uzvāri. Pievieno smalki rīvētu miziņu un sulu no abiem citroniem. Turpini vārīt 10 minūtes, līdz cidonijas mīkstas.
3. Pieber cukuru un uz ļoti lēnas uguns vāri vēl 50 minūtes. Cidonijām ir jābūt pilnībā izjukušām, masai jābūt biezai un rūsganai.
4. Pildi burciņās un uzglabā vēsā vietā.
Iecukurotas cidonijas
Visvienkāršākais veids, kā cidonijas saglabāt ziemai, nezaudējot to vērtīgās īpašības. Lieliski garšo pie melnās tējas.
1. Cidonijām izņem sēklas un cietās vidiņa plēksnes. Sagriez pēc iespējas plānākās šķēlītēs.
2. Pārber ar tādu cukura daudzumu, kas pēc svara līdzīgs cidoniju masai. Ļauj cidonijām iecukuroties apmēram diennakti vai divas, līdz atdalījies sīrups un cukurs izkusis. Pa reizei apmaisi.
3. Liec burciņās, aizvāko un uzglabā vēsā pagrabā vai ledusskapī. Var uzglabāt pat līdz pavasarim.