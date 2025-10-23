Noderīgi ikdienā
Šodien 06:15
Elementāras lietas, ko daudzi tomēr ignorē - kā mazgāt sasvīdušas drēbes, lai tās būtu tiešām tīras
Patiesībā par sasvīduša, it īpaši sporta apģērba, tīrību jādomā jau pirms tā mazgāšanas. Ja piesvīdušas drēbes pēc sportošanas sastūķē nelielā maisiņā, kur netiek klāt gaiss, un tur atstāj līdz nākamajai veļas dienai, gan pats audums tiek bojāts, gan tiek radīti ideāli apstākļi baktēriju un pelējuma attīstībai.
* Veļu un drēbes, kas smird pēc sviedriem, vispirms iemērc vieglā etiķūdenī (4:1) vai arī citronskābes šķīdumā (4 tējk. citronskābes uz 1 l ūdens).
* Sviedru plankumus, kas ieēdušies smalkākā audumā, apstrādā ar speciālajām ziepēm, kas paredzētas traipu tīrīšanai; izturīgākus audumus var ierīvēt ar pastu, ko pagatavo no 3 daļām sodas un 1 daļas ūdens.
* Ik pa laikam izvēdini un izmazgā arī sporta somu, citādi tīrais sporta apģērbs sāks smakot, vēl neuzvilkts mugurā.
* Pirms mazgāšanas apģērbu izgriez ar kreiso pusi uz āru – sviedri un baktērijas lielākoties atrodas apģērba iekšpusē.
* Ja vien iespējams, nežāvē žāvētājā, bet gan svaigā gaisā uz auklas.