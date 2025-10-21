Inetai Vizulei radās doma pagarināt zemeņu garšas mūžu, un tā Balvos tapa "Sublimētie kraukšķi"
Balvu novada iedzīvotāji un viesi, kas dodas atpūsties pie Svātūnes ezera, jau piecus gadus ceļa malā pirms Obeļevas ciema ierauga uzrakstu par iespēju iegādāties zemenes. Šajā laikā daudzi kļuvuši par Inetas Vizules saimniecības pastāvīgajiem klientiem.
Šogad Inetai radās jauna ideja – kāpēc gan nepagarināt zemeņu garšas mūžu, radot vēl kādu produktu? Tā tapa projekts “Sublimētie kraukšņi”, informē Balvu novada pašvaldībā. Par saņemto finansējumu no programmas “Tava Biznesa ideja Balvu novadā” – 5000,00 euro, kā arī ar personīgo līdzfinansējumu 3966,60 euro (projekta kopējās izmaksas – 8966,60 euro), tika iegādāta šoka saldēšanas un sublimācijas iekārta, kas ļauj veikt ogu, augļu un dārzeņu sublimāciju.
Ģimenes saimniecībā jau piecus gadus bioloģiski audzē zemenes 1 ha platībā, tāpēc pirmie sublimētie produkti ir pašu audzētās zemenes un āboli. Nākotnē plānots sadarboties arī ar citiem vietējiem bioloģiskajiem audzētājiem, lai piedāvājums kļūtu daudzveidīgāks un vēl veselīgāks. 2025. gada septembra “Lauku labuma tirdziņā” Balvos apmeklētāji jau varēja nobaudīt un iegādāties pirmās Inetas Vizules sublimētās zemenes un ābolus.
“Sublimētie augļi dod iespēju baudīt svaigus augļus visu gadu! Tirgū varēšu piedāvāt arī nesezonālos augļus, ogas un dārzeņus, kas saglabā tikpat augstu uzturvērtību kā sezonā. Tas nozīmē, ka ogu, augļu un dārzeņu sezona tiek būtiski pagarināta. Īpaši tas ir svarīgi zemenēm – atklātā laukā to sezona ilgst vien mēnesi, bet, pateicoties sublimācijai, tās būs iespējams iegādāties un baudīt visa gada garumā.
Sublimācijas žāvēšana ir būtisks kvalitātes lēciens salīdzinājumā ar citām žāvēšanas metodēm. Sublimācija jeb žāvēšana aukstumā ir īpašs žāvēšanas veids, kurā produkts tiek sasaldēts un pēc tam sublimēts (proti- no tā tiek izsūkts tajā esošais mitrums). Sublimēti produkti ir ļoti veselīgi, jo tie sublimācijas procesā saglabā līdz 97% uzturvērtības. Nezaudē aromātu, krāsu, garšu un formu. Garšīgs našķis bērniem, pieaugušajiem. Var likt klāt jogurtam, putrām, dekorēt kūkas, desertus un saldējumus. Tāpat tos var izmantot kā uzkodas, sajaucot ar citiem žāvētiem augļiem un riekstiem. Gatavo produkciju fasēju papīra maisiņos ar zip-lock aizdari un caurspīdīgu logu, lai pircējs redzētu sagatavoto produktu. Viena maisiņa svars 80 g.,” par procesu un nākotnes mērķiem stāsta Ineta Vizule.