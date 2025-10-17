Kafejnīcas "Tobiass" vadītājs Ivars Upenieks sarīko vērienīgas svinības saviem mīluļiem
Atzīmējot svētkus saviem suņiem, kafejnīcas "Tobiass" vadītājs Ivars Upenieks jau atkal sarīkojis vērienīgas svinības.
FOTO: Ivars Upenieks atzīmē svētkus saviem suņiem ar ballīti, kurā piedalās arī “Eolika”
Par Ivara Upenieka suņu ballītēm nav dzirdējis retais. Par tām stāstīts gan TV raidījumā "Ķepa uz sirds", gan žurnāla "Kas Jauns" publikācijā, kad Ivars atklāja, ka ir saimnieks trim franču buldogiem – Tobim, Koko un Domim –, kas tiek lutināti un loloti tādā mērā, ka var atļauties našķēties ar garnelēm, svinēt dzimšanas dienas, ik vasaru braukt līdzi saimniekam uz Franciju un pat palīdzēt izvēlēties, kādu BMW pirkt – X5 vai X6 (uzvarot pēdējam).
Dzimšanas dienas svinības Ivars rīko, klājot kafejnīcā galdu, piesaistot profesionālus fotogrāfus, mūziķus un mielojot četrkājus ar īpaši viņiem gatavotu torti. Viesos ar saviem vismaz desmit suņiem – pirms tam gan tiek izvērtēta saticība dzīvnieku starpā – nāk draugi un radi.
Uz komentāriem, kādi reizēm izskan no malas – ka “naudu jau nu varēja tērēt cēlākiem mērķiem” –, Ivars atbild: “Katra ģimene taču dažas reizes gadā cenšas sarīkot savējo kopā sanākšanu, lai kāds būtu iemesls. Un es to rīkoju par godu suņiem, savējās dzimšanas dienas nesvinu.”
Kā novēroja Jauns.lv, šogad suņu mīļiem par godu uzstājās “Eolika”, valdība dejas un jestrs noskaņojums.