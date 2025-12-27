Sarkanais paklājs 2025: gada neaizmirstamākie zvaigžņu tēli.
No provokatīvās Dženas Ortegas līdz glamūrīgajai Teilorei Sviftai: 2025. gada spilgtākie sarkanā paklāja tērpi
Vēl viens gads tuvojas noslēgumam, kas nozīmē, ka laiks atskatīties uz spilgtākajiem slavenību tērpiem uz sarkanā paklāja 2025. gadā.
Sākot ar otro filmas “Ļaunais” preses tūri un beidzot ar Riannas trešo grūtniecību, aizvadītajos 12 mēnešos netrūka spilgtu stila mirkļu.
Lūk, daži no gada neaizmirstamākajiem zvaigžņu tēliem — no Teilores Sviftas un Zendajas līdz Sabrinai Kārpenterei, Sidnijai Svīnijai un citām dāmām.