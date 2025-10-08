Kā rudenī sakopt piparmētras, lupstāju un citus daudzgadīgos garšaugus?
Daudzgadīgie garšaugi ir kolosāli, jo vienlīdz labi noder gan dārza skaistumam, gan ēdienu garšas bagātināšanai. Tos var audzēt siltumnīcās, podos, dobēs. Tuvojoties ziemai, neaizmirsti par tiem parūpēties, lai pavasarī garšaugi atkal priecētu ar savu izskatu, smaržu un, protamu, garšu, atgādina žurnāls "100 Labi Padomi".
Latvijā dobēs veiksmīgi var audzēt dažādas piparmētras, izopu, timiānu, kalnumētru, lupstāju un raudeni jeb oregano. Dobē labi jutīsies arī timiāns, estragons un salvija. Vēl pie garšaugiem droši var pieskaitīt lavandu un dievkociņu.
Lai arī garšaugiem nav nepieciešamas īpašas rūpes, dažus knifiņus tomēr ir vērts zināt. Ja augi vasarā ir bijuši gana labi aprūpēti – auguši pietiekami bagātā augsnē ar labu drenāžu, saņēmuši mēslojumu un ir prātīgi apgriezti –, tagad tiem ir pietiekami daudz spēka, lai izturētu ziemu. Tos, kuri ziedēja rudens pusē, apgriez uzreiz pēc noziedēšanas. Tā palīdzēsi augiem lieki netērēt enerģiju sēklu veidošanai, un tie varēs uzkrāt barības un spēka rezerves ziemošanai. Lielākus garšaugu cerus var sadalīt, daļu iestādīt podos un tos ierakt siltumnīcas zemē tā, lai augšpuse ir vienā līmenī ar augsni. Aukstā ziemā dārzā augošie garšaugi var izsalt.
Smalkākus un prasīgākus augus, tādus kā lavanda, salvija, estragons, pirms ziemas kārtīgi apgriez un parūpējies par kažociņu, uzberot biezāku mulčas kārtu ap saknēm. Var izmantot kūdru, salmus vai smalkākas frakcijas mulču. Der arī sausas lapas.
