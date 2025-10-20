Perfekta Flat White pagatavošana
• Laiks: 5 min• Grūtības pakāpe: Viegli
Kas ir Flat White?
Pēc uzņēmuma "Golden Arches" vārdiem, tas līdzinās stiprākam latte, ar mazāku piena daudzumu, un viņi to ir precīzi nodefinējuši divos īsos teikumos. Šis ir viens no jaunākajiem dzērieniem, kas pēdējā desmitgadē pievienots kafejnīcu ēdienkartēm. Pievienojot dubulto espreso devu, skaisti saputotam pienam, jūs iegūsiet lielisku Flat White. Ja vēlaties sevi palutināt mājās, uzkarsējiet nedaudz piena un pievienojiet savai kafijai. Pievienojiet vairāk kafijas, lai baudītu stiprāku un greznāku kafiju.
Flat White stāsts
Šis dzēriens pirmo reizi parādījās ap 1980. gadiem, bet kur? Šis ir strīdīgs jautājums, jo gan Jaunzēlande, gan Austrālija uzskata, ka izgudroja Flat White. Viena no agrākajām atsaucēm parādījās apskatā par Sidnejas kafejnīcu "Miller’s Treat", kurā tiek minēts viņu "flat white" (tulkojumā - "plakanais baltais"). Austrālieši bieži pasūtīja "baltās kafijas" — plakanas. Savukārt Jaunzēlandē apgalvo, ka Flat White radies Oklendā kafejnīcā "DKD" kā alternatīva itāļu latte. Jau 2005. gadā Flat White tika eksportēts uz Lielbritānijas tirgu.
Ir zināms, ka, kopš specializēto kafijas vietu (coffee house) popularitātes pieauguma 90. gados, arī zināšanas par kafiju un tās pagatavošanu ir attīstījušās. Baristām kļūstot izglītotākiem, viņi mēdz paplašināt robežas, un viena no šīm jomām ir grauzdēšanas process – arvien retāk tiek izmantoti kafijas maisījumi un vairāk tiek pārdotas vienas izcelsmes (single origin) kafijas pupiņas. Lai kafija varētu atklāt savu patieso raksturu, grauzdēšanas process bieži tiek saīsināts, kā rezultātā gaišākām kafijām nepieciešami atšķirīgi ekstrakcijas parametri. Bieži vien ļoti smalka kafija "pazūd" pārāk lielā piena daudzumā, tāpēc Flat White ir kā stiprāks latte ar mazāku piena daudzumu. Pavisam nesen arī piena putas tika pilnveidotas, un tagad bieži tiek lietots termins “mikroputas” (microfoam). Kad šī prasme ir pilnībā apgūta, barista var veidot skaistus zīmējumus ar pienu.
Sastāvdaļas
- 2 espreso devas
- Skaisti saputots piens (aptuveni 100 ml)
- Pēc garšas var pievienot cukuru vai medu
Pagatavošana
- solis Parasti pasniedz nelielā tasē, izmantojot divas espreso devas, un pārlej ar saputotu pienu.
- solis Pievieno cukuru vai citas piedevas pēc garšas.
.
Recepti piedāvā De’Longhi