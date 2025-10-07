No ezeru, Vecāķu un Daugavgrīvas peldvietām šovasar izvesti teju 350 kubikmetri sadzīves atkritumu
Rīgas ezeru, Vecāķu un Daugavgrīvas peldvietās šovasar savākti un izvesti teju 350 kubikmetri sadzīves atkritumu – apjoms, ar kādu pietiktu, lai ar tiem gandrīz metru biezā kārtā noklātu basketbola laukumu, informēja pilsētvides servisa uzņēmumā SIA "Vizii Urban".
Ūdens piesārņojums Eiropā strauji pasliktinās, šā gada 29. septembrī publiskotajā ziņojumā norādīja Eiropas Vides aģentūra. Patlaban vairāk nekā puse jeb 62 % upju, ezeru un piekrastes teritoriju ir sliktā ekoloģiskā stāvoklī, kas ir par 20 % vairāk nekā 2020. gadā. Latvijā ir aptuveni 12 400 upju un 2 256 ezeru, bet tikai trešdaļa virszemes ūdenstilpju ir vismaz labā ekoloģiskajā stāvoklī.
““Vizii Urban” šovasar uzturēja kārtību vairāk nekā 20 pludmalēs Rīgā un Jūrmalā, tai skaitā Velnezera, Gaiļezera un Juglas ezera peldvietās. Saglabāt piekrastes un ezerus tīrus ir svarīgi gan mums, gan plašākai sabiedrībai, jo tā pasargājam gan vidi, gan arī cilvēku veselību,” norāda “Vizii Urban” valdes priekšsēdētājs Valdis Purvinskis.
Uzņēmuma pārraudzībā ir arī trīs zilā karoga pludmales: Vecāķu, Vakarbuļļu un Bābelīša ezera peldvieta. Vietām novērojama pozitīva tendence un atkritumu apjoms sarūk. Vecāķu pludmalē šovasar izvesti aptuveni 90 kubikmetri atkritumu, kas ir par 40 kubikmetriem mazāk nekā pērn. Turpretim no Daugavgrīvas pludmales izvesto atkritumu apjoms pieaudzis – ja pagājušajā gadā tie bija 49 kubikmetri, tad šajā sezonā – jau 56 kubikmetri.
Tāpat "Vizii Urban" novērojis, ka strauji samazinājies peldvietās izmesto elektronisko cigarešu skaits, taču atkal pastiprinājies cigarešu izsmēķu piesārņojums. Interesanti, ka zilā karoga pludmalēs, kurās pastāvīgi dežurē glābēji, zemē nomesto cigarešu izsmēķu ir ievērojami mazāk.
Uzkopšanas darbus aizvadītajā pludmales sezonā apgrūtinājušas arī spēcīgās vētras. Jūrmalā pēc vētrām no smiltīm “Vizii Urban” attīrījis koka laipas un promenādi teju 12 kilometru garumā. Tāpat no smiltīm izrakti arī 272 soli un 44 kabīnes, izlīdzināti 38 volejbola laukumi. Šovasar vētrās radītie sanesumi bijuši īpaši apjomīgi – Jūrmalas pludmalēs izlīdzinātas smiltis teju pus futbola laukuma jeb 3 000 kvadrātmetru apmērā.
“Pret vēja atstātajām sekām palīdz cīnīties ieraktie atkritumu konteineri, kas ir krietni stabilāki. Šovasar Rīgas pludmalēs kopumā izmantotas 22 šādas tvertnes. Standarta atkritumu konteineri stiprā vējā mēdz apgāzties, tā radot papildu piesārņojumu, tāpēc šis ir labāks un ilgtspējīgāks risinājums,” skaidro Purvinskis.
Efektīvākai pludmaļu tīrīšanai uzņēmumā īstenots ļoti praktisks pilotprojekts. Uzlabojot standarta četru riteņu kravas skūtera versiju, to nedaudz pagarinot un pievienojot trešo riteņu asi, iegūts ievērojami stabilāks, ar sešu riteņu piedziņu aprīkots kravas skūteris. Tas palīdz ievērojami atvieglot uzkopšanas darbus, jo nav nepieciešams nostaigāt desmitiem kilometru, un viens darbinieks spēj uzkopt trīs reizes lielāku platību. 2026. gadā plānots pludmales uzkopšanai izmantot jau divus šādus skūterus, pilnībā nodrošinot visas 24 kilometrus garās pludmales uzkopšanu. Kopā ar ražotāju tiek izskatīta iespēja skūterus aprīkot ar papildu rotējošo birsti un sniega lāpstu, lai rudens un ziemas sezonā varētu efektīvāk uzkopt izejas uz jūru.
SIA “Vizii Urban” ir pilsētvides servisa uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kas darbojas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē un citviet Latvijā. Šogad uzņēmums investējis vairāk nekā piecus miljonus eiro autoparka un aprīkojuma atjaunošanā un modernizācijā.
