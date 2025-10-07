Vecmāmiņas porcelāna servīze, retro rotaslieta vai sens pulkstenis - Daugavpils slavenais krāmu tirgus aicina uz sezonas noslēgumu
Daugavpils cietoksnī sestdien, 18. oktobrī, notiks pēdējais šīs sezonas krāmu tirgus. Krāmu tirgus pievilcība ir tieši tajā, ka nekad nevar paredzēt, ko atradīsi - interesantu grāmatu, retro rotaslietu vai kādu noderīgu saimniecības rīku.
Tirdziņš, kā ierasts, tas būs izvietots Nikolaja ielas posmā starp Rotko muzeju un cietokšņa Apmeklētāju centru, informē Visitdaugavpils.lv.
Krāmu tirgus Daugavpils cietoksnī jau sen kļuvis par tradīciju un iecienītu vietu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Šeit satiekas cilvēki ar kopīgu interesi – meklēt un atrast īpašas mantas. Katrs tirgotājs piedāvā savu unikālu kolekciju: sadzīves priekšmetus, senas fotogrāfijas un dokumentus, kā arī dažādas praktiskas lietas ikdienas lietošanai.
Tirdziņa rīkotāji aicina visus, kam tuva vēsture, kas novērtē unikālas lietas vai vienkārši vēlas pavadīt patīkamu sestdienu Daugavpils cietokšņa īpašajā atmosfērā, apmeklēt pēdējo šīs sezonas krāmu tirgu.