Āboli un bumbieri sāk pūt, kamēr vēl ir koka zaros - kā cīnīties ar šo problēmu?
Pilni zari ar āboliem, taču kādā dienā pamani, ka āboli sākuši pūt. Te viens, te otrs, pēc tam arī citi. Vai arī tāds pats liktenis ir rūpīgi nolasītajiem un glabāšanā noliktajiem āboliem. Kāpēc tā notiek, un kas pie tā vainīgs?
Kas raksturīgs parastajai puvei?
Ābolu ražu bieži posta parastā augļu puve Monilinia fructigena. Tā novērojama ābelēm un bumbierēm un bojā ražu, kamēr tā vēl ir koka zaros. Puve augļos iekļūst caur bojātu miziņu un parādās uz to virsmas kā neliels plankums. Tas diezgan ātri palielinās un apmēram 8–10 desmit dienu laikā pārņem visu augli. Sapuvušie augļi vēlāk nobirst. Savukārt bojātie augļi, kas nenobirst, bet paliek kokos, kļūst melni, spīdīgi un pa ziemu izžūst. Šādas augļu mūmijas var veidoties arī jau nolasītajos ābolu krājumos gan pagrabā, gan pieliekamajā. Sapuvušie un nenovāktie augļi ir infekcijas avots nākamā gada ražai
Labākais veids, kā cīnīties ar parasto puvi, ir laikus aizvākt bojātos augļus, kā arī rūpēties par to, lai augļu koka vainags nebūtu sabiezināts. Puve pastiprināti attīstās tieši biezos vainagos, jo tādiem netiek cauri vējš un nevar tos izvēdināt, turklāt tādos vainagos pastiprināti uzkrājas mitrums. Iemesls var būt arī slikti laikapstākļi, kā tas ir šogad.
Ar ko īpaša rūgtā puve?
Rūgtā puve Colletotrichum acutatum raksturīga ar to, ka uz augļiem veidojas apaļi puves laukumi ar koncentriskiem apļiem. Rūgtā puve vairāk raksturīga āboliem, kas jau ir novietoti glabātavās, kaut arī inficēšanās notiek, kamēr augļi vēl ir kokā. Šī puve vairāk raksturīga rudens un ziemas ābolu šķirnēm. Slimības attīstību veicina lietains laiks, koka zaru un augļu mehāniski bojājumi, arī novājināti augi.
Tāpat kā ar balto puvi, arī ar rūgto puvi var cīnīties, veidojot koku vainagus, kā arī, lietojot optimālas mēslojuma devas. Āboli no koka jānoņem ļoti rūpīgi un maigi jāieliek kastītēs, lai tie nekur neatsistos. Ja pamani kaut vienu bojātu ābolu, izņem to no kastes, lai puve neizplatās. Turpmāk regulāri pārbaudi savus krājumus, lai kādu dienu, dodoties pēc āboliem plātsmaizei, negaida nepatīkams pārsteigums – tikai puvuši āboli.
Zināšanai
Ļoti efektīvi cīņai ar puvēm ir vara preparāti. Tie ierobežo dažādas sēņu slimības un stiprina augļu koku dabiskās aizsardzības spējas. Varu saturošie preparāti ir jālieto stingrā saskaņā ar lietošanas pamācību; tas jādara vairākas reizes sezonā.