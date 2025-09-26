Gurķi, bietītes, dārzeņu salāti - zelta recepšu izlase ziemas krājumiem
Mazsālīti gurķīši, rabarberu kūka, dārzeņu salāti un bietītes ziemai – festivāla "Zelta ritmi" dalībnieki piekrita atvērt savas recepšu pūra lādes, lai labākās no tām varam gatavot un baudīt visi.
Kolektīva Mētra ceļojošās receptes
Madonas deju kolektīvs Mētra ziemas krājumus gatavo pēc šīm trim receptēm un pat vairs nevarot atminēties, no kā kura recepte dabūta.
Dārzeņu salāti ziemai
“Ļoti garšīgi! Sanāk astoņas 0,7 l burciņas,” saka Mētras saimnieces.
Sastāvdaļas
1 kg kāpostu
1 kg burkānu
1 kg kabaču
1 kg tomātu
1 kg paprikas
1 kg sīpolu
1 glāze cukura
1,5 glāzes eļļas
220 ml 9 % etiķa
3 ēdk. sāls
Gatavošana
Dārzeņus sagriež vai sarīvē un kopā ar garšvielām katlā sautē 40 minūtes. Etiķi pielej beigās. Kad gatavs, pilda burkās un aizvāko.
Biešu salāti
Sastāvdaļas
6 kg vārītu biešu
1 kg paprikas
1 kg sīpolu
3 ķiploka galviņas
2 glāzes cukura
2 glāzes eļļas
3 ēdk. sāls
0,5 l 9 % etiķa
Gatavošana
Dārzeņus sagriež vai sarīvē un sutina katlā kopā ar garšvielām, izņemot etiķi – to pievieno beigās. Kad gatavs, pilda burkās un aizvāko.
Marināde gurķiem
Sastāvdaļas
1 l ūdens
1 ēdk. sāls
1 ēdk. cukura
1 ēdk. etiķa esences
2. variants
2 l ūdens
12 ēdk. cukura
4 ēdk. sāls
3 ēdk. etiķa esences
Teklas čili pipari, paprika un gurķi ripiņās
“Gardi gan!” saka Tekla Fomina, Bauskas senioru deju kopas Vēlreiz dalībniece. Gatavojot ēdienus ar čili pipariem, viņa iesaka izņemt visas vai daļu sēklu, lai mazinātu asumu.
Labu labie gurķi ripiņās
Sastāvdaļas
2,5 kg gurķu
1 liela paprika
3 daiviņas ķiploka (var pievienot arī vairāk)
1,3 glāzes cukura
4 ēdk. sāls
7 ēdk. eļļas
1,2 glāzes 9 % etiķa
2 l ūdens
Pipari un mazliet čili – pēc garšas
Gatavošana
Papriku sagriež smalkos kubiņos un kopā ar citām garšvielām savāra marinādē. Ripiņās sagriež gurķus, kārto burkās un pārlej ar marinādi. Nedaudz pasterizē.
Slogotā paprika
Sastāvdaļas
3 kg paprikas
2 glāzes cukura
4 ēdk. sāls
1,5 glāzes 9 %etiķa
1 glāze eļļas
Gatavošana
Papriku sagriež kubiņos, sajauc ar cukuru un sāli. Liek zem sloga uz 12–16 stundām. Pēc tam pievieno etiķi un eļļu un vāra 4–5 minūtes. Pilda burkās.
Čili mērce
Sastāvdaļas
1 kg ievārījuma cukura
0,6 l ābolu etiķa
8 čili pipari
4–5 saldās paprikas
Gatavošana
Cukuru sajauc ar etiķi. Čili piparus un papriku sablendē putriņā un pievieno cukuru.
Regīnas biešu salāti ziemas glabāšanai
Regīna Baumane no Siguldas deju kopas Sniegaroze atklāj savu recepti ziemas krājumiem.
Sastāvdaļas
3 kg vārītu, sarīvētu sarkano bietīšu
2 glāzes ūdens
0,5 glāzes 9 % etiķa
3,5 ēdk. cukura
2 ēdk. sāls
Gatavošana
Bietes liek katliņā un pamazām pievieno garšvielas – nevis pēc norādēm sastāvdaļu sarakstā, bet pēc savas garšas izjūtas. Vāra 10 minūtes un pilda burkās, aizvāko un apgāž otrādi. Sanāk septiņas 0,5 l burciņas.
Viktorijas gurķi tomātu mērcē
Viktorija Iļjučenoka no deju kopas Aspazija dalās ar savu iecienīto gurķīšu recepti.
Sastāvdaļas
1,5 kg gurķu
3–4 olas lieluma sīpoli
3–5 ķiploku daiviņas
0,5 ml Spilvas saldās tomātu mērces
100 g cukura
1 ēdk. sāls
100 g eļļas
1 ēdk. 70 % etiķa esences
Gatavošana
Marinādi vāra 10 minūtes. Kad pievieno etiķi, vāra vēl 3 minūtes. Pilda burkās gurķu ripiņas un pārlej ar marinādi.
Mirdzas gurķu salāti ar kariju
Recepti iesaka Mirdza Ķīle no Rīgas deju kopas Magdalēna.
Sastāvdaļas
3 kg gurķu
2 glāzes (400 g) cukura
2 ēdk. (60 g) sāls
1,5 glāzes (375 ml) 9 % etiķa
20 g (viena paciņa) karija
Gatavošana
Gurķus nomazgā, nomizo un sagriež ripiņās vai gabaliņos. Bļodā samaisa kopā ar visām sastāvdaļām un atstāj ievilkties 30 minūtes.
Pilda burciņās, uzliek vāciņus un karsē ūdenī līdz pirmajam burbulim. Sanāk sešas puslitra burciņas.
Zojas rabarberu kūka
“Visi, kas pagaršo, slavē. Un slavēju arī es!” par savu rabarberu kūku saka Siguldas novada senioru deju kopas Sniegaroze dejotāja Zoja Jaunzeme. Kundzei apritējuši jau 89 gadi, bet viņa joprojām lasa žurnālus un recepti atradusi kādā no tiem. Un, jā, šo kūku viņa turpina cept un ar to mielot savus viesus.
Sastāvdaļas
Mīklai
100 g sviesta
50 g cukura
150 g miltu
1 olas dzeltenums
1–2 ēdk. medus
Pildījumam
200–300 g rabarberu
50 g rozīņu
50–60 g saulespuķu sēklu
10 g sviesta
1 ēdk. medus
100 g cukura
2 ēdk. piena
Gatavošana
No mīklas sastāvdaļām pagatavo mīklu un ieklāj kūkas veidnē, veidojot nelielas maliņas. Mīklas pamatni uz 10 minūtēm noliek vēsumā, piemēram, ledusskapī.
Pa to laiku smalki sagriež rabarberus, ko vēlāk uzber uz mīklas. Katliņā izkausē sviestu, medu un cukuru, pievieno noskalotas rozīnes, saulespuķu sēklas (vai, piemēram, mandeļu skaidiņas) un pienu; pārlej rabarberiem.
Kūku cep iepriekš sakarsētā krāsnī 200 grādu temperatūrā aptuveni 40–45 minūtes. Tad atdzesē, izņem no veidnes un atstāj uz laiku vēsumā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem