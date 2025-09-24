Kombuļos atrasts lūsēns
Krāslavas novada Kombuļos pagājušajā nedēļā vietējie iedzīvotāji atrada novārgušu un savainotu lūsēnu.
Krāslavas novadā atrasto lūsēnu tomēr neizdodas izglābt
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālistiem nav izdevies izglābt lūsēnu, kas pirms divām nedēļām tika atrasts Krāslavas novada Kombuļa pagastā un nogādāts aprūpei galvaspilsētā.
Vietējie iedzīvotāji lūsēnu pamanīja staigājam ceļmalā autoceļa posmā “Krāslava – Robežnieki” un paņēma aprūpē. “Glābēji” dzīvniekam bija uzlikuši kakla siksnu un pavadu, barojuši ar nepiemērotu barību, savainojumi uz ķepām bija ārstēti bez atbilstošām zināšanām.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālisti, aplūkojot lūsēnu, konstatēja, ka tam ir nopietnas veselības problēmas – dzīvnieks ir izkāmējis, uz pēdu spilventiņiem ir brūces un ik pa laikam tas purina kājas un ķermeni. Vērojot dzīvnieku, speciālisti secināja, ka tas jau kādu laiku ir atradies nebrīvē – lūsēns uzvedās neierasti droši cilvēka klātbūtnē, ļāva sevi glaudīt un bez bažām iekāpa transportēšanas būrī, kas ir netipiski apmēram trīs līdz četrus mēnešus vecam savvaļā dzīvojušam lūsim un liecina par ilgstošu saskarsmi ar cilvēkiem.
“Šis gadījums ar lūsēnu skaidri parāda, cik postoši savvaļas dzīvniekam var būt mēģinājumi to pieradināt – to rezultātā viņš bija novārdzis, savainots un zaudējis sev vitāli svarīgo dabisko baiļu instinktu. Šie dzīvnieki nav mājdzīvnieki, un tos nedrīkst turēt nebrīvē. Sastopot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku mazuli, pareizā rīcība būtu konsultēties ar speciālistiem, nevis mēģināt viņu ņemt savā aprūpē. Viņi izvērtēs situāciju un piedāvās labāko risinājumu. 95% situāciju ir pilnīgi dabiski, ka dzīvnieku mazuļi savvaļā ir vieni paši, un palīdzība tiem nemaz nav nepieciešana,” uzsvēra DAP Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons.
DAP ziņoja, ka lūsēns bija ne tikai novājējis, bet viņam bija arī gremošanas traucējumi un neiroloģiskas problēmas. Diemžēl kļuvis zināms, ka dzīvnieks nomira otrdien, 23. septembrī. Konkrēts nāves cēlonis būs zināms tikai pēc rezultātu saņemšanas.