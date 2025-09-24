Rudbekija - puķe, kas rudenī aizstāj sauli
Līdz ar gaisā jaušamo rudens smaržu ziedēt sāk arī rudens saulītes rudbekijas. Latvijā labi jūtas vairums to šķirņu, tāpēc droši vari ierādīt tām vietu savā dārzā. Tagad tās ir ļoti pieprasītas un nebūt nav jāstāda sētmalē, kā bija omītes mājā.
Māca dārzniece, stādaudzētavas Puķu lauki saimniece Sanita Reinberga.
Viengadīgās, divgadīgās un daudzgadīgās rudbekijas pēc izskata gandrīz neatšķiras, tāpēc bieži vien tās jauc. Piemēram, visas skaisto sarkanīgi rudo toņu rudbekijas ir divgadīgi augi, bet daudzgadīgās pārsvarā ir vai nu spilgtāk, vai tumšāk dzeltenas.
Dobē rudbekijas var būt gan dominējošie augi, gan kalpot kā fons citām puķēm. Tās labi izskatās kopā ar delfīnijām, flokšiem, asterēm, helēnijām, brūnactiņām, saulesactiņām jeb heliopšiem, zeltgalvītēm un miķelītēm. Spilgti dzeltenie rudbekiju ziedi lieliski izceļas blakus ziliem ziediem. Šo puķi var audzēt ne tikai dobēs, bet arī kā toveraugu.
Rudbekijas zied no jūlija līdz septembrim, bet dažkārt labā laikā turpina ziedēt līdz novembrim. Ziedēšanu var paildzināt, nogriežot noziedējušās ziedkopas.
Rubekijas ir saulmīles, tāpēc stādi saulainā vietā. Ja ir sauss laiks, regulāri laisti. Labāk derēs auglīga vai mālaina augsne. Atkarībā no šķirnes rudbekijas izaug no 50 cm līdz pat 3 m garas.
Divgadīgajām rudbekijām pirmajā gadā izaug lapojums, otrajā gadā – ziedi. Ja iestādīsi divus gadus pēc kārtas, turpmāk tās ziedēs katru gadu, jo pašas sasēsies.
Viengadīgās šķirnes pavairo ar sēklām, izņemot pildītās šķirnes. Daudzgadīgās šķirnes pavairo, dalot saknes. Pārsvarā visas daudzgadīgās rudbekijas var pavairot ar spraudeņiem, dalot stādus vai ar sēklām.
Iestādi kādu no šīm šķirnēm!
’Goldsturm’. No jūlija līdz septembrim zied ar spilgti dzelteniem ziediem ar brūnu viducīti. Izaug 60–80 cm augsta.
‘Fulgida var Deamii’. Izaug pat metru gara un no augusta līdz pat oktobrim zied ar smalkiem dzelteniem ziediem. Sausumizturīga, augsnes ziņā mazprasīga.
‘Little Goldstar’. Tikai 30 cm augsta, tāpēc piemērota dobju apmalēm, priekšplānam Zied no jūlija vidus līdz septembra vidum. Daudzas daudzgadīgās rudbekijas var audzēt ne tikai no stādiem, bet arī no sēklām, taču šo var pavairot, tikai dalot stādu vai ar spraudeņiem.
‘Maxima’. Sasniedz 2 m garumu un pievērš sev uzmanību ar ziedu neparasto formu – viducis ir kā uz augšu izcelts konuss. Tai ir arī skaists sudrabots lapojums. Labi jutīsies izteikti saulainā vietā un sausā augsnē.
‘Henry Eilers’. Šī rudbekija uzzied pat novembrī, ja laiks nav ļoti auksts. Ziedlapiņas neatveras pilnībā, tāpēc rada iespaidu, ka tūlīt, tūlīt izplauks, bet tā nenotiek. Izaug 1,40 cm gara.
Interesanti
Rudbekiju dzimtene ir Ziemeļamerika, kur to dēvēja par Melnacaino Sūzannu (Black Eyed Susan).
Mūsdienīgo nosaukumu tām devis zviedru dabaszinātnieks Kārlis Linnejs par godu savam skolotājam – zviedru botāniķim Ūlofam Rudbekam.