Tomātu laiks vēl turpinās: trīs ļoti gardas tomātu zupas receptes
Lai arī kāda bija šī vasara, tomāti ir krietni saauguši, un tagad ir īstais brīdis tos ēst visos iespējamajos veidos. Viens no variantiem ir tomātu zupa, turklāt tai ir tik daudz variantu, ka katru nedēļas dienu var gatavot citu.
Tomātu zupa ar krējumu un baziliku
Ja zupu vēlies pavisam viendabīgu, tomātus, pirms likšanas zupā noblanšē un novelc tiem mizu.
40 minūtes
4–6 personām
500 g tomātu
500 ml vistas buljona
200 ml saldā krējuma
2 burkāni
1 sīpols
50 g sviesta
1 ēdk. sāls
1 ēdk. brūnā cukura
maza sauja bazilika lapu
2 daiviņas ķiploka
šķipsna Kajennas piparu
1. Burkānus, sīpolus un ķiplokus nomizo un sagriez gabalos. Liec katlā sviestu un apcep tajā sagrieztos dārzeņus. Pievieno tomātus, buljonu, sāli un cukuru. Uzvāri un ļauj uz lēnas uguns zupai vārīties 30 minūtes.
2. Pielej krējumu un pieber baziliku. Zupu sablendē viendabīgu, pieber piparus un pasniedz ar ņuku apgrauzdētas maizes vai grauzdiņiem.
Krāsnī ceptu tomātu zupa
Dārzeņu apcepšana krāsnī zupai piešķir karameles noti, kas lieliski bagātina garšu.
45 minūtes
4–6 personām
1 kg tomātu
6 sarkanās paprikas
1 l dārzeņu buljona
2 sīpoli
4 ēdk. balzametiķa
4 ēdk. olīveļļas
4 daiviņas ķiploka
1 ēdk. cukura
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
1 tējk. sāls
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Paprikām izņem sēklotnes un sagriez 4 daļās, tāpat griez arī tomātus. Sīpolus nomizo, sagriez rupjās daivās. Liec visu bļodā, pievieno arī ķiplokus. Pārlej ar etiķi, eļļu, pieber paprikas pulveri un cukuru. Samaisi un kārto uz plāts. Cep krāsnī 30 minūtes.
2. Noņem paprikai un tomātiem miziņas, izspied ķiploku mīkstumu un liec visu pannas saturu katliņā. Pielej buljonu, pievieno sāli un uzvāri. Vāri apmēram 5 minūtes, tad katla saturu sablendē. Pasniedzot var likt klāt karoti skābā krējuma.
Tomātu un lēcu zupa
Zupa būs lieliska arī ar zaļajām vai pelēkajām lēcām, tikai tās ilgāk jāvāra.
30 minūtes
2–4 personām
1 l dārzeņu buljona
500 g tomātu
250 g sarkano šķelto lēcu
4 seleriju kāti
1 sīpols
1 burkāns
1 citrons
3 ēdk. eļļas
1 ēdk. cukura
1 tējk. raudenes
1 tējk. sāls
1. Nomizo un sīki sagriez sīpolu, burkānus un seleriju kātus. Katliņā uzkarsē eļļu un apcep dārzeņus.
2. Tomātus sagriez nelielos gabaliņos. Liec katlā pie dārzeņiem lēcas un tomātus. Samaisi, pieliec raudeni un pielej buljonu. Uzvāri un turpini vārīt uz lēnas uguns apmēram pusstundu, līdz dārzeņi mīksti un lēcas daļēji pašķīdušas.
2. Pēc garšas pieber sāli un cukuru. Iemaisi mazliet rīvētas citrona miziņas un karoti sulas. Lai zupa būtu krēmīgāka, to var mazliet sablendēt.