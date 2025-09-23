Daikin Altherma 4 H - nākotnes siltumsūknis jūsu mājām
Laikā, kad energoefektivitāte un ilgtspējība kļūst par ikdienas nepieciešamību, vadošais klimata risinājumu zīmols Daikin piedāvā jaunu standartu mājokļu apkures modernizācijā – Daikin Altherma 4 H. Šis gaiss–ūdens tipa siltumsūknis sevī apvieno jaunākās tehnoloģijas, izcilu veiktspēju un nevainojamu drošību, vienlaikus mājoklī nodrošinot komfortu un siltumu pat visskarbākajās ziemas dienās.
Tas spēj nodrošināt siltumnesēja temperatūru līdz 75 °C, pat ja āra termometrs rāda –15 °C, tādējādi šis modelis ir ideāls risinājums mājokļiem ar radiatoru apkures sistēmām. Tas ļauj ērti pāriet uz efektīvāku un videi draudzīgāku apkures veidu, nemainot un nepārbūvējot visu esošo apkures sistēmu.
Tehnoloģiju spēks ikdienas komfortam
Daikin Altherma 4 H tiek izgatavots no unikālām, pašu izstrādātām un ražotām komponentēm – kompresora, ventilatora un mikrokanālu āra siltummaiņa. Šāda kombinācija, ne tikai samazina enerģijas patēriņu, bet arī nodrošina nevainojamu sistēmas darbību visa gada garumā. Šis risinājums sniedz sirdsmieru: jūsu mājoklis vienmēr būs silts un drošs.platformu – tā sniedz pārskatāmus servisus, garantiju un atbalstu visa iekārtas dzīves ciklā. Jūs vienmēr zināt, ka jūsu sistēma ir uzticamās rokās.
Dizains un vadība – inteliģence vienā pieskārienā
Mūsdienu mājokļiem nepieciešami energoefektīvi risinājumi, kas tai pat laikā ir arī estētiski un ērti lietošanā. Altherma 4 H ir aprīkots ar elegantu 5 collu krāsu skārienekrānu, kas atvieglo vadību un ļauj pārvaldīt sistēmu ar pāris pieskārieniem. Intuitīva izvēlne, vienkārša navigācija un iespēja pieslēgties ar viedierīcēm pietuvina šo siltumsūkni par soli tuvāk nākotnes mājai.
Drošība un ilgtspēja – vērtības, uz kurām var paļauties
Drošība vienmēr ir Daikin prioritāte. Jaunajā modelī integrēti pretaizsalšanas vārsti un augstas efektivitātes gāzes separators, kas veido jaunus standartus šajā nozarē. Ierīces konstrukcija veidota ar rūpēm par vidi: priekšējais režģis 50% izgatavots no pārstrādātas industriālās plastmasas, bet siltummainis – no alumīnija, tādējādi ir samazināts ražošanas ekoloģiskais nospiedums.
Vienkārša uzstādīšana un apkope – mazāk rūpju ikdienā
Daikin inženieri rūpīgi pārdomājuši katru detaļu, lai uzstādīšanas un apkalpošanas process būtu maksimāli vienkāršs. Samazināts skrūvju skaits, ātri fiksējami starpsavienojumi, iebūvēts pretaizsalšanas vārsts un rūpnīcā uzstādīts temperatūras sensors ļauj ietaupīt laiku. Attālināta uzstādīšanas iestatījumu ier egulēšana dod iespēju samazināt tehnisko vizīšu skaitu un sniedz lielākas ērtības.
Plaša izvēle katrai mājai
Neatkarīgi no jūsu mājokļa platības un vajadzībām, Daikin piedāvā piemērotu risinājumu.
- Sienas modelis – kompakts risinājums ar iespēju pievienot atsevišķi stāvošu karstā ūdens tvertni.
- Modelis ar integrētu nerūsējošā tērauda tvertni (180 vai 230 litri) – elegants, lakonisks un vietu taupošs risinājums.
- Modelis ar ECH2O tvertni (300 vai 500 litri) – ideāls tiem, kas vēlas pieslēgt saules kolektorus un vēl vairāk samazināt izmaksas.
- Visi modeļi pieejami ar/ bez dzesēšanas funkcijas un ir izmantojami kombinētās apkures sitēmās.
Videi draudzīgs komforts un energoefektivitāte
Altherma 4 H darbojas, izmantojot 75% atjaunojamās enerģijas no gaisa un tikai 25% enerģijas patērē no elektrotīkla. Tas spēj nodrošināt A+++ energoefektivitātes klasi. Ierīces kompaktā uzbūve ļauj to viegli integrēt esošajā apkures sistēmā, neupurējot mājas dizainu un telpu.
Daikin Altherma 4 H ir vairāk nekā tikai apkures ierīce tā ir investīcija nākotnē, kas sevī apvieno komfortu, drošību, ilgtspējību un estētiku. Tā ir iespēja pārvērst jūsu mājokli par modernu, energoefektīvu un videi draudzīgu māju, saglabājot konfortu un nepieciešamo siltumu ziemas vakaros.