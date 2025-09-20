Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Latvijā atklājuši, kāpēc nevēlas renovēt savas mājas
Kā šķēršļus, kas kavē daudzdzīvokļu ēku renovāciju, iedzīvotāji min augstās būvniecības izmaksas un nespēju dzīvokļu īpašniekiem vienoties par dalību šādā iniciatīvā. To atklāja SEB bankas veikta aptauja.
Aptaujas dati rāda, ka 38% cilvēku apzinās - viņu dzīvojamā māja nav energoefektīva un tai nepieciešama renovācija. Tikai 15% daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju uzskata, ka ar viņu māju viss ir kārtībā, bet 12% vispār nav informācijas par mājas tehnisko stāvokli. Salīdzinoši biežāk bažas par dzīvojamo māju izsaka trīsdesmitgadnieki (44% atbalsta renovāciju), kā arī Rīgas un citu lielāko pilsētu iedzīvotāji.
Runājot par priekšrocībām pēc mājas renovācijas, iedzīvotāji izceļ trīs galvenos plusus: 79% respondentu uzskata, ka tas uzlabos dzīves kvalitāti mājā, 75% norāda uz rēķinu samazināšanos par apkuri, bet 71% atzīmē, ka renovācija palielinās īpašuma vērtību.
Tomēr, lai iegūtu šos ieguvumus, netiek veikti nepieciešamie soļi - galvenie šķēršļi ir augstās būvniecības izmaksas (to norāda 54% respondentu), iedzīvotāju nespēja vienoties par mājas renovāciju (50%) un nepietiekams valsts un pašvaldību atbalsts (29%).
Turklāt vairāk nekā trešā daļa aptaujāto (36%) norāda, ka nevēlas maksāt par mājas atjaunošanu, bet 65% uzskata, ka šādus ieguldījumus būtu jāsedz valstij vai pašvaldībām.
Papildus izmaksu jautājumam 62% cilvēku uzskata, ka renovācijas process Latvijā ir pārlieku birokratizēts, bet gandrīz puse aptaujāto (47%) nemaz nezina, kā rīkoties, lai sāktu daudzdzīvokļu mājas renovāciju.