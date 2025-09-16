LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā lidināsies gandrīz 100 eksotisku tauriņu
LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā septembra beigās gaidāms šīs sezonas īpašais notikums – vienuviet lidināsies gandrīz 100 eksotisku tauriņu no dažādām pasaules malām. Tik liels tauriņu skaits vienlaikus nav bijis nevienā iepriekšējā sezonā.
Tropu tauriņu mājas sezona šogad sākās 28. martā, kad no kūniņām izšķīlās pirmie tauriņi. Vasaras laikā apmeklētājus priecējuši vairāk nekā 500 tropu tauriņu, kas šķīlušies pakāpeniski, lai dārza viesiem ik dienu būtu iespēja vērot šo īpašo dabas procesu.
Tropu tauriņu dzīves cikls ir salīdzinoši īss - no 10 dienām līdz vienam mēnesim. Šonedēļ, sezonas noslēgumam tuvojoties, gaidāms īpaši iespaidīgs mirklis, kad vienlaikus Tropu tauriņu mājā šķilsies un uzturēsies aptuveni 100 tauriņu, radot unikālu notikumu Tropu tauriņu mājas vēsturē.
Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa norāda: "Šis ir pēdējais brīdis, lai izbaudītu tropu tauriņu burvību LU Botāniskajā dārzā. Tropu tauriņiem, lai tie aktīvi lidotu, nepieciešama gan gaisma, gan siltums, tāpēc, iestājoties rudenim, kad dienas kļūst īsākas un saules gaismas mazāk, noslēdzas arī tauriņu sezona. Tauriņu mājā apmeklētājiem ir iespēja ne tikai vērot krāšņos lidotājus, bet arī iepazīt tropu pasaules augus – banānkokus, kafijas koku, pasifloru, monsteras, strelīcijas, orhidejas un dažādas papardes, kas sniedz veldzējumu lietainajās rudens dienās."
Šajās nedēļās LU Botāniskā dārza Tauriņu mājā būs apskatāmas septiņas dažādas tropu tauriņu sugas – gan pazīstamas un iemīļotas, gan tādas, kas šosezon vēl nav redzētas. Starp tām ir - zilie morfīdi – tropu pasaules spožākie dārgumi, kuru spārni vizuļo intensīvi zilā krāsā; pūčtauriņi – pazīstami ar saviem lielajiem acu plankumiem uz spārniem, kas atgādina pūces skatienu un kalpo kā aizsardzība pret plēsējiem; lielie koku danaīdi – balti ar smalkiem melniem rakstiem, kas līdzinās mežģīnēm; kliperi– kontrastējoši un dinamiski tauriņi ar izteiksmīgu spārnu formu, kas tos padara īpaši pamanāmus straujā lidojumā; garspārņi – slaidi un nelieli tauriņi, kas pazīstami ar savu ilgdzīvošanu un neparastiem barošanās paradumiem – tie mielojas ne tikai ar nektāru, bet arī ar ziedputekšņiem; mormoņu dižtauriņi – lieli, eleganti un izsmalcināti, ar tumšiem spārniem, ko rotā kontrastējošas krāsas. Tāpat Tauriņu mājā līdz ar šiem tauriņiem lidināsies pastniektauriņi – rotaļīgi ar spilgti sarkaniem un baltajiem rakstiem, kuri ieguvuši savu nosaukumu, jo mēdz atgriezties pie tiem pašiem ziedošajiem augiem atkārtoti.
Tropu tauriņu māja atrodas LU Botāniskajā dārzā, Jāņa Šteinhauera ielā 2, Rīgā un tā ir atvērta katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00. Ieeja ar LU Botāniskā dārza ieejas biļeti.