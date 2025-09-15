Rododendri reti izsalst, bet bieži nokalst - kas pie tā vainojams?
Rododendri ir izturīgi skaistuļi, kas ziemā reti izsalst, taču nereti aiziet bojā pavisam cita iemesla dēļ – slāpēm. Lai krūmi pavasarī mostos veseli un zaļi, tie rudenī jālaista īpaši pamatīgi.
Rododendri visu vasaru ir mūs priecējuši gan ar savu eleganto izskatu, gan ar krāšņo ziedēšanu. Visticamāk, tu, kārtīga saimniece būdama, esi tos laikus pabarojusi, izlauzusi vecās ziedkopas un nu vari priecāties par to, ka krūmiem veidojas jaunie ziedu aizmetņi, kas būs nākamā gada pavasarī. Taču ir vēl kāda lieta, kas noteikti jāņem vērā jau šī gada rudenī, un tā ir rododendru prasība pēc mitruma un laistīšanas.
Rododendri mūsu ziemās izsalst ļoti reti, taču diezgan bieži aukstajā gadalaikā mēdz nokalst. Dīvaini izklausās, vai ne? Bet tā tas ir! Rododendri mitrumu uzkrāj lapās, jo ziemā no sasalušas zemes to nevar paņemt. Tomēr mitrums no lapām tiek ne tikai pašam augam, bet arī iztvaiko, un, kad augam vairs nav mitruma rezervju, tas nokalst.
Lai novērstu šādu situāciju, rododendri jāsāk pastiprināti laistīt jau septembrī un oktobrī, lai tie varētu uzkrāt pietiekami daudz mitruma.
Vai laistīšanas veidam ir nozīme?
Rododendru laistīšanā jāievēro daži principi un noteikumi. Jāgādā, lai sakņu kamols ir pietiekami mitrs. Tas gan nenozīmē, ka ap augu jācenšas izveidot nelielu purvu, jo, lai arī rododendrs mīl mitrumu, stāvošs ūdens tam nepatīk. Rododendri jālaista ne pārāk bieži, bet pamatīgi. Vislabāk reizi nedēļā katram augam atkarībā no tā lieluma un vecuma uzliet spaini vai vairākus spaiņus ūdens. Lej lēnām, pamazām, lai ūdens iesūktos augsnē pietiekami dziļi un sakņu kamols varētu to uzņemt.
Vēlams, lai augsne būtu mitra apmēram 20 cm dziļumā. Var arī rasināt ūdeni uz rododendru lapām, taču nevajadzētu rododendru tuvumā izvietot pilienlaistīšanas sistēmu.
Labākais ūdens laistīšanai ir no dīķa vai citas atklātas ūdenstilpes, arī lietusūdens. Galvenais nosacījums – lai ūdens būtu mīksts. Rododendriem nepatīk ciets ūdens no dziļurbuma vai akas, jo tā sastāvā parasti ir daudz kaļķa. Ja nu nav cita ūdens, tad salej to traukos, nostādini un paskābini ar speciāli rododendru laistīšanai paredzētu preparātu, citronskābi vai citronu sulu.