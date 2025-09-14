Jauna iespēja ļauj noskaidrot, kas avokado vēderā.
Noderīgi ikdienā
Šodien 08:46
Laimes spēle ir galā! Izgudrota ierīce, kas pircējam atklās avokado gatavību
Nīderlandē izgudrota ierīce, kas ļoti noder avokado cienītājiem, lai nebūtu jāpiedzīvo vilšanās, ka kārotais auglis ir vēl ciets vai gluži pretēji, jau sabojājies.
Uzņēmuma “One Third” radītā ierīce izmanto infrasarkanos starus, lai noteiktu, kā augļi izskatās no iekšpuses un cik gatavi tie ir. Pēc pārbaudes skeneri parāda vienu no diviem rādītājiem – avokado ir gatavs tūlītējai sasmalcināšanai vai labāk piemērots sagriešanai. Tāpat var noteikt, ka auglis vēl nav gatavs un to labāk vēl dažas dienas uzglabāt.
Avokado skeneri ieviesti vairāk nekā 200 veikalos Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Somijā, Spānijā, Šveicē un nesen piecos “Tesco” veikalos Lielbritānijā. “One Third” par savu mērķi izvirzījis cīņu ar atkritumiem pārtikas piegādes ķēdē.