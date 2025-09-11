Kuldīgas novadā ar lielāku vērienu turpinās ielas kaķu sterilizācijas programma
Kuldīgas novadā jau vairākus gadus tiek īstenota ielas kaķu sterilizācijas programma pēc principa noķer–sterilizē–atlaid.
Kuldīgas novadā jau vairākus gadus tiek īstenota ielas kaķu sterilizācijas programma pēc principa noķer–sterilizē–atlaid. Šoruden šī programma tiek īstenota vēl plašāk – septembrī uzsākts projekts “Bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma Skrundas pilsētā un pagastā”, kuru īsteno Labdarības fonds “Sofi” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un dzīvnieku aizsardzības biedrību “NIKA”. Projekta mērķis – sterilizējot līdz pat 90% ielas kaķu, ilgtermiņā samazināt to skaitu un apturēt nekontrolētu vairošanos.
Programmas būtība paliek nemainīga –– ielas dzīvniekus noķer sertificēti dzīvnieku ķērāji, tie tiek aizvesti uz veterināro klīniku, kur tos sterilizē, un pēc tam, kad dzīvnieki ir atkopušies, tos aizgādā atpakaļ uz sākotnējo uzturēšanās vietu. Šādi tiek nodrošināta kaķu populācijas kontrole humānā un ētiskā veidā, ievērojot gan sabiedriskās kārtības, gan dzīvnieku labturības normas. Līdzšinējā programma novadā tiks turpināta, bet sadarbībā ar fondu “Sofi” būs iespējams to īstenot ar daudz lielāku vērienu.
Projekta pirmajā posmā iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt bezsaimnieka kaķu kolonijas tieši Skrundas pilsētā un pagastā, darba laikā zvanot Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālistei uz tālruni +371 25680932, savukārt pēc darba laika un brīvdienās, rakstot sms vai ziņu Whatsapp, norādot pieteicēja vārdu, uzvārdu, kaķu uzturēšanās adresi un skaitu.
Skrundas pilsēta un pagasts izvēlēta kā pirmā programmas norises vieta, jo gan pašvaldības, gan dzīvnieku aizsardzības organizācijas līdzšinējā pieredze liecina, ka tieši tur bezsaimnieka kaķu problēma ir visizteiktākā. Un pētījumi apliecina, ka vislabākos rezultātus ilgtermiņā var panākt, ja sterilizācija norit mērķtiecīgi un plānveidīgi vienā konkrētā teritorijā. Vēršam uzmanību, ka iedzīvotāji aicināti ziņot arī par kolonijām citās novada vietās, kur pašvaldība turpinās īstenot noķer-sterilizē-atlaid programmu. Sadarbības ar fondu “Sofi” ietvaros Skrundas pusē būs iespēja šo programmu īstenot vēl plašāk.
Šī projekta ietvaros pašvaldība sedz kaķu ķērāja pakalpojumus un transporta izmaksas, savukārt Sofi fonds – sterilizēšanas izmaksas. Šogad šis projekts tiks realizēts esošā pašvaldības budžeta ietvaros, taču tā kā fonds nāk talkā ar nozīmīgas izmaksu pozīcijas segšanu, tad kopīgiem spēkiem būs iespējams sterilizēt skaitliski vairāk kaķu.
“Mūsu sapnis ir panākt, ka ikkatrs mīļdzīvnieks nāk šajā pasaulē gaidīts, kļūst par pilnvērtīgu ģimenes locekli un saņem vislabāko aprūpi. Diemžēl Latvijā jau ilgstoši ir dzīvnieku pārprodukcija, jo suņu un kaķu ir krietni vairāk kā šīs labās un mīlošās ģimenes. Jāapzinās, ka kaķi nomaļās meža malās vai laukos pie šķūnīša nonāk tikai tāpēc, ka kāds viņus tur izmetis un atstājis. Nesterilizētiem kaķiem vairojoties, pasaulē nāk dzīvības, kuras savu dzīvi jau sāk neapskaužami bargos apstākļos. Viena kaķene savas dzīves laikā var radīt līdz pat 180 pēcnācējiem, kuri pēc tam turpina vairoties tālāk. Šis projekts cīnās ar pamestu, nevienam nevajadzīgu dzīvnieku problēmas cēloni ilgtermiņā,” komentē Sindija Liepiņa, Labdarības fonda “Sofi” vadītāja.
Realizējot šādu programmu, uzlabojas arī cilvēku dzīves kvalitāte, jo nesterilizēti kaķi īpaši meklēšanās laikā skaļi ņaud, traucējot naktsmieru, viņi var kļūt ļoti agresīvi pret citiem kaķiem, runči mēdz iezīmēt teritoriju, kas rada ļoti nepatīkamu aromātu. Taču pēc sterilizācijas visas šīs negatīvās iezīmes mazinās vai izzūd pilnībā.
Labdarības fonds “Sofi” pilotprojektu iepriekš realizēja Limbažu novadā, pusotra gada laikā sterilizējot 563 ielas kaķus. Kopš tā dibināšanas 2020. gadā Labdarības fonds “Sofi” ir viens no lielākajiem palīdzības sniedzējiem Latvijas dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku aizsardzības biedrībām.