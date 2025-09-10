Kā sadzīvot ar lāčiem? Eksperti aicina 19. septembrī uz sarunu Kārķos - reģionā, kur ķepaiņi ir bieži viesi
Rudenī arvien vairāk cilvēku dodas dabā – sēņot, ogot, braukt ar velosipēdiem vai pārgājienos. Taču lācis Vidzemes mežos vairs nav retums, un, tā kā lācis ir aizsargājams dzīvnieks, nākas iemācīties sadzīvot. Dodoties mežā, jāzina, kā parūpēties, lai satikšanās nenotiktu, bet ja notiek – kā rīkoties.
Lai par to runātu kopā ar ekspertiem, 2025. gada 19. septembrī Valkas novada Kārķu tautas namā notiks pasākums, kas veltīts brūno lāču klātbūtnes aktualitātēm Latvijā. Kā norises vieta izvēlēta tieši Ziemeļvidzeme, jo šeit lāču sastopamība ir īpaši izteikta – dažkārt tie parādās ne tikai mežos, bet arī māju tuvumā.
Pasākumu organizē Vidzeme plānošanas reģions sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un LVMI “Silava” projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā” (CIBioGo) ietvaros.
Programmas galvenās tēmas:
- Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Karīna Lazdāne – par to, kā rīkoties, sastopot lāci, kā darbojas kompensāciju mehānisms, kāds ir aizsargājamo dzīvnieku juridiskais regulējums un kā tiek sabalansēta cilvēku drošība ar lāču aizsardzību.
- LVMI “Silava” pētnieki dr. biol. Jānis Ozoliņš un dr. biol. Guna Bagrade – par lāču bioloģiju, uzvedību un vēsturi Latvijā, kā arī par populācijas monitoringu un aktuālajiem pētījumu rezultātiem.
- Tanel Türna, Igaunijas Vides pārvaldes pārstāvis – par Igaunijas pieredzi lāču populācijas pārvaldībā, kompensācijas mehānismiem un sabiedrības iesaisti, kā arī ieteikumiem Latvijai.
Pasākuma laikā paredzēta arī jautājumu un atbilžu sadaļas, kā arī iespēja dalīties ar personīgo pieredzi tiem, kas savvaļā sastapuši lāci.
Iepriekšēja reģistrācija nav obligāta, bet tā palīdzēs pasākuma organizatoriem labāk sagatavoties. Reģistrējoties būs arī iespēja iesūtīt savu jautājumu ekspertiem, lai to iekļautu diskusijā. Reģistrācija pieejama šeit. Laipni gaidīti visi interesenti arī bez pieteikšanās!
Savukārt vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Spalvu un migas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un savu spalvu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.