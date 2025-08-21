Izstādē "Riga Food" norisināsies vairāk nekā 100 dažādi pasākumi
4.-6.septembrī pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2025" Ķīpsalā piedāvās vēl nebijuši plašu pasākumu programmu gan profesionāļiem, gan gardēžiem.
Pēc kā stiepjas patērētāju roka?
4.septembrī plkst.12.30 uz galvenās skatuves norisināsies nozarei aktuāla diskusija "Pēc kā stiepjas patērētāju roka? jeb modernās tirdzniecības ietekmē uz piegādes ķēdi". Tajā tiks analizēti mūsdienu patērētāju paradumi un to ietekme uz tirdzniecības vidi, loģistiku, produktu sortimentu, cenu politiku un kvalitātes prasībām.
Ekspertu sarunā piedalīsies zemkopības ministrs Armands Krauze, "Skrīveru saldumi" un "Dimdiņi" pārdošanas vadītājs Jānis Ilziņš, "Reitan Convenience" komercdirektore Ineta Legzdiņa, "Rimi Baltic" kategoriju departamenta direktors Milans Blūms un uzņēmumu stratēģiskais vadības konsultants Jānis Kļaviņš. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ilgtspējas jautājumiem pārtikas piegādes ķēdē - no ražošanas līdz veikala plauktam. Sarunu vadīs žurnālists Jānis Krēvics un, to organizē Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija.
Kas aktuāls Latvijas pārtikas inovācijās?
4.-6.septembrī izstādē varēs iepazīt inovatīvus un veselīgus Latvijā radītus produktus, kas iepriecinās gan garšas kārpiņas, gan pārsteigs ar savu oriģinalitāti. Uzmanību noteikti piesaistīs tādi unikāli produkti kā aukstumā žāvēta medus kūka, liofilizēti augļi un ogas, Ežu dižadatens, limonāde "Plūšiņš" Valmieras tehnikuma audzēkņu izpildījumā, spēka cepumi ar medu, ābolu brendijs, pieneņu vīns, "New Earth" sēnes... Inovāciju stendā interesenti varēs ne tikai degustēt jaunākos ražojumus, bet arī izteikt savu vērtējumu, tādējādi tieši ietekmējot produktu tālāku pilnveidi. Inovāciju stendu izstādē atradīsi Latvijas hallē un, to organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) līdzdalību.
Kurš ir īsts šašliku karalis?
Pirmo reizi izstādē noskaidros Latvijas varenāko šašlika meistaru - 4. un 5.septembrī Ķīpsalā norisināsies "Latvijas šašliku meistaru čempionāta 2025" fināls, kur par labākā šašliku meistara titulu sacentīsies astoņi grilmeistari. Šobrīd atlases kārtās uz finālu Ķīpsalā ceļazīmi ir ieguvis Atvars Polis, Antons Fedorenko, Elīna B, Paula Piebalga, Inga Īzaka un Daniils Voicehovskis. Čempionātu organizē grila ekspertu portāls "Grils.lv", "Grilētāju brālība" un veikals "GrillHouse". Bet tas nav viss! 6.septembrī Ķīpsalā notiks arī "Baltijas grilēšanas un BBQ čempionāts 2025".
Vai bez maizes nav revolūcijas?
5.septembrī plkst.12.10 interesenti aicināti uz sarunu "Bez maizes nav revolūcijas!", kurā dažādi eksperti analizēs rudzu maizes kultūras, uztura un ražošanas nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Diskusijā aplūkos, kā tradicionālās vērtības iespējams savienot ar mūsdienu uztura zinātni un sabiedrības paradumiem. "Rudzu maize ir kā tilts starp seno un jauno - zinātne palīdz saprast, kā cept maizi vēl labāk un jēgpilnāk, nezaudējot saknes," uzsver z/s "Ķelmēni" īpašniece un maizes ceptuves vadītāja, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes doktorante Rūta Mūrniece.
Savukārt uztura speciāliste Lolita Neimane atzīmē, ka, pārdomāti veidojot ēdienkarti, maize tajā noteikti ir iekļaujama: "Tā var uzlabot mūsu dzīves kvalitāti!" Sarunā piedalīsies arī apgāda "Zvaigzne ABC" īpašniece un grāmatas "Glikozes revolūcija" izdevēja Vija Kilbloka, maiznīcas "Lielezers" ražošanas vadītājs Valters Kanopa un uztura treneris Mārtiņš Bidiņš. Sarunu vadīs Egīls Melbārdis. Tā būs lieliska iespēja uzzināt par maizes vietu ikdienas ēdienkartē, arī tad ja vēlies notievēt. Pasākumu rīko Latvijas Maiznieku biedrība sadarbībā ar apgādu "Zvaigzne ABC".
Kurš ir izcilākais Latvijas pavārs?
5.septembrī pavāri no visas Latvijas pulcēsies Ķīpsalā, lai izstādē "Riga Food 2025" mērotos spēkiem pavārmākslā. Par titulu "Latvijas pavārs 2025" sacentīsies Juris Niklāvs Dūze ("Ferma"), Viktors Naumenko ("Zula"), Aleksandrs Šindors ("Faces"), Emīls Skalbergs ("JOHN"), Ruturaj Patel ("Brandīns") un Raivis Smirnovs no restorāna "TAILS".
Lai popularizētu konditorejas nozari un konditora profesiju, jau otro reizi izstādē notiks konkurss "Latvijas gada restorāna konditors", kur 6.septembrī par ceļojošo "Lavazza" zelta tasīti sacentīsies trīs meistarīgi konditori: Elīna Liepiņa no "CABOT", Elena Meļķe un Jekaterina Jepifanova no "Whitehouse". Vēl sestdien plkst.14.00-16.00 interesenti Ķīpsalā varēs sekot līdzi daudzkārtējā titula "Latvijas gada pavārs" ieguvēja Dināra Zvidriņa prestižā pavāru konkursa "Bocuse d’Or" atlases paraugdemonstrējumiem.
Kur top gardākā kūka?
Jau trešo reizi Ķīpsalā pulcēsies drosmīgākie kūku meistari un meistares no visas Latvijas, lai uz "GEMOSS" skatuves sacentos kūku konkursā "Paaudžu mantojums". Konkursa mērķis ir godināt Latvijas kūku cepšanas tradīcijas, izcelt meistarību un identitāti, kas nodota no paaudzes paaudzē un turpina attīstīties mūsdienīgās interpretācijās. Viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem ir dabīgo produktu un sezonas dabas velšu izmantošana tortes pagatavošanā. Ikviens interesents ir aicināts 6.septembrī plkst.10.00-16.00 izstādē vērot konkursu klātienē un atbalstīt savu favorītu. Turklāt izstādes apmeklētāji varēs degustēt un balsot par savu favorītkūku.
Kāds ir drosmīgākais risinājums no zirņu pārstrādes blakusproduktiem?
"Riga Food 2025" norisināsies inovāciju pasākums "EIT Food Challenge Labs 2025" - Beyond the Pea - trīs dienu ideju attīstības laboratorija, kuras mērķis ir radīt ilgtspējīgus un praktiski pielietojamus risinājumus, balstoties uz zirņu pārstrādes blakusproduktu potenciālu.
Pasākuma dalībnieki saņems atbalstu no nozares mentoriem, piedalīsies dizaina domāšanas un prototipēšanas meistarklasēs, kā arī sacentīsies par 1500 eiro naudas balvām katrai uzvarētāju komandai. Ideju prezentēšana notiks 6.septembrī plkst.13.30 uz Galvenās skatuves. Pasākumu organizē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (EIT Food Hub Latvia) sadarbībā ar "ASNS Ingredient" un "BirgerMind".
"Riga Food 2025" oficiālā atklāšanas ceremonija notiks 4.septembrī plkst.11.00 uz Galvenās skatuves Latvijas hallē. Uzreiz pēc tās - "Riga Food" ilggadējo partneru sumināšana par godu 30 gadu jubilejai. Detalizēta "Riga Food 2025" programma
Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu, dzērienu ražošanā un pārstrādē izstādē "Riga Food 2025" prezentēs 420 uzņēmumu no vismaz 30 valstīm. Izstādē būs 15 kopstendi no 12 valstīm: Albānijas, Azerbaidžānas, Indijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Itālijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas, Ukrainas, Uzbekistānas.