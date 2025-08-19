Ideāls mācību stūrītis mājās: 3 vienkārši soļi, kā radīt produktīvu vidi
Tuvojas jaunais mācību gads, un piemērota mācību vai darba vieta var būtiski ietekmēt koncentrēšanos, produktivitāti un pašsajūtu. Interjera dizainers Darjus Rimkus dalās padomos, kā izveidot ērtu, funkcionālu un stilīgu darba zonu, kas veicina efektīvu darbu un radošumu.
Izmanto ik stūrīti
IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus apgalvo – lai iekārtotu efektīvu darba vietu neatkarīgi no tā, vai to izmantos bērni vai pieaugušie, kas strādā attālināti, jābūt skaidrai izpratnei par to, kādam nolūkam tā paredzēta.
"Radošiem projektiem paredzētai telpai var būt nepieciešama plaša galda virsma, ietilpīgi materiālu glabāšanas risinājumi un pārvietojams gaismeklis, savukārt kompaktu stūrīti darbam ar datoru var optimizēt ar nelielu galdu un iebūvētiem plauktiem," viņš stāsta.
Ņem vērā telpas izmēru attiecībā pret mēbelēm. Pārlieku lieli priekšmeti nelielā telpā var radīt nomācošu sajūtu, savukārt pārāk mazas mēbeles plašā telpā var zaudēt savu potenciālu. Viņš arī iesaka domāt ilgtermiņā: “Izvēlies mēbeles, ko var pielāgot mainīgajām vajadzībām – moduļu un regulējamas mēbeles novērš nepieciešamību veikt pilnīgu pārbūvi ik pēc dažiem gadiem. Turklāt vienmēr ir vērts ņemt vērā ergonomiku, piemēram, izmantojot monitoru, ieteicams galds, kura dziļums ir vismaz 60 cm,” dizainers piebilst.
Produktivitātes recepte: apgaismojums, ergonomika un telpas zonēšana
Rimkus uzsver, ka darba vietas efektivitātes pamats ir telpas izkārtojums, sēdvietas un apgaismojums.
Pat nelielās telpās vizuāli nošķiramu zonu veidošana, piemēram, atsevišķs mācību vai darba stūrītis ar paklāju, atšķirīgu sienas krāsu vai plauktiem, ļauj acumirklī sakoncentrēties, tiklīdz esi apsēdies. Arī apgaismojums ir būtisks darba vides kvalitātei.
“Apgaismojums ietekmē gan koncentrēšanās spējas, gan noskaņojumu. Novieto galdu vietā, kuru apspīd visvairāk dienasgaismas, ideālā gadījumā – no sāniem, lai novērstu atspīdumus uz ekrāna. Papildini galdu ar lampu, kas precīzākam darbam ļauj apgaismojumu vērst uz konkrētu zonu. Ergonomikai ieteicams regulējams krēsls ar atbilstošu jostasvietas spilvenu un galds, kura augstums ļauj elkoņus turēt pareizā leņķī,” viņš iesaka.
Interjera dizainers arī atgādina – veidojot telpu bērniem, iesaisti viņus jau plānošanas posmā. Apmeklējiet veikalu kopā un izmēģiniet krēslus vai galdus. Tāpat var būt vērts mācību zonā iekļaut rotaļu elementus, piemēram, bumbas vai rotaļlietas, lai būtu, ar ko padarboties atpūtas mirkļos.
Piešķir telpai raksturu ar akcentiem
Telpas personalizēšana var šķist otršķirīga, taču Rimkus norāda, ka tai ir būtiska loma mājīgas vides radīšanā.
“Telpas personalizēšanai vajadzētu būt pārdomātai. Viens vai divi personiski priekšmeti – augs, ierāmēta fotogrāfija vai mīļākā krūze – var padarīt telpu omulīgu un iedvesmojošu. Tomēr pārāk daudz priekšmetu var radīt vizuālu jucekli, kas traucē koncentrēties,” skaidro interjera dizainers.
Ja darba vietu izmantos mazie ķipari, ir vērts telpu pielāgot ar attiecīgiem priekšmetiem – no fotogrāfijām līdz uz perforēta dēļa piestiprinātiem zīmējumiem, apbalvojumiem, diplomiem plauktos, kā arī hobiju piederumiem. Ja darba vietu iekārto ar nodomu, tā kļūst par vairāk nekā tikai galdu un krēslu – tā kļūst par iedvesmas avotu jaunu mērķu sasniegšanai un īpašu stūrīti, kurā ir patīkami pavadīt laiku.