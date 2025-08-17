Klāt kazeņu laiks: recepte kēksiņiem un uzlējumam (tikai pieaugušajiem)
Vienas no pēdējām vasaras ogām, ko noteikti vajag paspēt izmantot. Šajās un citās receptēs tās droši var kombinēt ar rudens avenēm, kas dos papildu saldumu un aromātu.
Kazeņu kēksiņi
1 stunda
12 gabalu
300 g miltu
3 olas
200 g cukura
150 g sviesta
150 g kazeņu
130 g piena
3 tējk. cepampulvera
1 tējk. vaniļas cukura
šķipsna sāls
pūdercukurs pārkaisīšanai
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Sagatavo kēksiņu pannu vai formiņas – ieliec papīra formiņas vai iesmērē ar sviestu un izkaisi ar miltiem.
2. Liec bļodā vai miksera traukā sviestu, cukuru un vaniļas cukuru. Puto, līdz masa ir viegla un gaisīga, tad pa vienai šķil klāt olas, turpinot putot.
2. Atsevišķā bļodiņā sajauc miltus ar cepampulveri un sāli. Pārmaiņus ar pienu, iejauc miltu maisījumu mīklā. Pēdējās saudzīgi iemaisi kazenes.
3. Cep 20–25 minūtes, līdz kēksiņi gaiši zeltaini. Gatavus pārkaisi ar pūdercukuru.
Tikai pieaugušajiem: kazeņu-džina uzlējums
Labs pamats kokteiļiem vai baudīšanai vienkārši ar ledu. Vaniļas pāksti varēs izmantot atkārtoti. Nomazgā to, izžāvē un pataupi citai reizei vai samal kopā ar cukuru, lai iegūtu aromātisku vaniļas cukuru.
10 minūtes + nostāvēšanās laiks 4 nedēļas
750 ml uzlējuma
700 ml džina
400 g kazeņu
150 g cukura
1 vaniļas pāksts
3 kadiķogas
1. Kazenes ber vismaz 2 l tilpuma aizvākojamā burkā. Pārber ar cukuru, pievieno vaniļas pāksti un kadiķogas. Burku sakrati.
2. Visu pārlej ar džinu, burku cieši aizvāko un noliec istabas temperatūrā tumšā vietā.
3. Uzlējumu noturi 3–4 nedēļas, ik pa laikam to sakratot. Tad nokās un salej pudelē. Vēlams izlietot gada laikā.