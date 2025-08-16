Augusts ir otrais pavasaris. Ko vēl tagad var paspēt iesēt?
Augustu savā ziņā var uzskatīt par otru pavasari, kad dārzkopis var izvērsties un kaut ko iestādīt, izaudzēt un iegūt itin labu ražu. Īpaši aktuāli tas ir pēdējā laikā, jo rudens pie mums kļūst arvien garāks un siltāks.
* Augustā dobēs sēj tos dārzeņus, kam ir īss veģetācijas cikls – 30–45 dienas. Savukārt siltumnīcā vai lecektī, vai dobē, kuru var nosegt ar agroplēvi, var sēt arī tos, kam veģetācijas periods ir nedaudz garāks.
* Augusta beigās droši sēj redīsus. Tiem patīk vēsāks laiks un īsākas dienas. Redīsus sēj apmēram 2 cm dziļumā un neaizmirsti tos kārtīgi laistīt, ja vēlies iegūt lielas un garšīgas saknes bez cauruma vidū. Labi laistīti redīsi ir arī izturīgāki pret slimībām un kaitēkļiem.
Sēšanai augustā piemērotas šķirnes
‘Saxa3’. Redīsi apaļi, ar baltu mīkstumu un maigu garšu. Ienākas apmēram 30 dienas pēc sēšanas.
‘Tytania’. Saknes ar plānu, koši sarkanu miziņu. Ienākas vidēji 21 dienu sēšanas. Garšīgi redīsi, un, kas būtiski, neplaisā.
‘Faraon’. Redīsi ēdami 28–32 dienas pēc sēšanas. Neplaisā, vidēji lieli, spilgti sarkani.
* Iesēj spinātus! Arī tiem patīk vēss laiks, tie nebaidās no aukstuma. Galvenais, labi laisti un regulāri izravē.
Sēšanai augustā piemērotas šķirnes
‘Orbita’. Lapas var sākt vākt jau četras nedēļas pēc iesēšanas. Izteikta maiga garša. Ja ir pietiekami labs apgaismojums, var audzēt visu gadu, arī podiņos telpās.
‘Early Hybrid N.7’ F1. Raža ienāksies pēc nedaudz vairāk kā 30 dienām. Vajag bagātīgu augsni, bieži jālaista.
‘Monterey’ H. Ātraudzīga hibrīdā šķirne. Raža ienākas apmēram 20–25 dienas pēc iesēšanas. Ilgi neveidojas ziedkopas.
* Augusts ir piemērots laiks, lai sētu un izaudzētu skābenes, dilles un maurlociņus. Iestādi sīpolus lociņiem. Var iesēt arī daikonus jeb Japānas rutkus. Tiem gan ir nedaudz ilgāks veģetācijas periods, bet raža ienāksies. Neaizmirsti arī par salātiem, lapu sinepēm, lapu kāpostu un citiem interesantiem salātu veidiem.