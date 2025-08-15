Pārsteidzoši garšīgi konservi ziemai: divas radošas receptes
Kad tradicionālie ziemas konservi jau sagatavoti, vērts izmēģināt arī eksotiskas garšas kombinācijas. Šajās receptēs tiek izmantoti ne tikai klasiskie dārzeņi, bet arī rieksti, sēnes un ogas, radot unikālu garšu. Iesaka Anita Pīra.
Kabaču ikri ar šampinjoniem un riekstiem
1 stunda 40 minūtes
2,2 kg kabaču mīkstuma bez sēklām
3 sīpoli
3 burkāni
½ kg šampinjonu
120 ml saulespuķu eļļas
120 g lobītu valriekstu
60 ml 9 % etiķa
4 ķiploka daiviņas
2 ½ ēdk. sāls
1 ½ ēdk. cukura
1. Kabačus sagriez kubiņos, sēnes – šķēlītēs, riekstus sasmalcini blenderī.
2. Sīpolus smalki sagriez, burkānus sarīvē. Liec uz pannas un eļļā cep, līdz zeltainai. Liec klāt kabačus un sēnes un sautē uz vidējas uguns 35 minūtes.
3. Ķiplokus izspied caur spiedi un kopā ar riekstiem, sāli, cukuru un etiķi pievieno pannas saturam. Sautē vēl 10 minūtes. Gatavu pildi sterilizētās burciņās. Aizvāko.
Tomāti aveņu marinādē
1 stunda 15 minūtes
1,8 kg tomātu
250 g aveņu
110 ml 9 % etiķa
3 ēdk. cukura
1 ½ ēdk. sāls
2 lauru lapas
4 melno piparu graudi
1,1 l ūdens
1. Tomātus nomazgā un ar dakšiņu vai citu asu priekšmetu sadursti.
2. Pārlej avenēm ūdeni, pievieno cukuru un sāli. Liec uz uguns un uzvāri.
3. Caurduri liec bļodā un nokās avenes. Šķidrumu lej atpakaļ katlā. Pievieno etiķi un lauru lapas.
4. Sterilizētās burkās liec tomātus un pārlej ar karsto marinādi. Pasterizē 15 minūtes, pēc tam aizvāko.