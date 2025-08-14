Ķiršu ievārījuma recepte un padoms, ja slinkums izņemt kauliņus
foto: Shutterstock
Ķiršu ievārījuma recepte un padoms, ja slinkums izņemt kauliņus

Steidzam lasīt ķiršus un gatavot ievārījumu, kamēr ķiršus nav nolasījuši kārumnieki strazdi!

Pagatavošana: ķiršus izlasa, nomazgā, izņem kauliņus, liek emaljētā traukā kārtām ar cukuru un atstāj uz dažām stundām, līdz sāk izdalīties sula, liek katlā, maisot uzvāra un uz lēnas uguns vāra gatavu, periodiski noņem putas. Ķiršu ievārījumu var vārīt arī ar kauliņiem, tad ogas sadursta ar adatu.

Sastāvdaļas

  • Ūdens - 2 1/2.glāzes
  • Cukurs - 1.kg
  • Ķirši - 1.kg

Recepte no grāmatas: Brokastis, pusdienas, vakariņas.- Rīga: Olna, 1999.

