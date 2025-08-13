Biedrība "Pret Spānijas kailgliemezi" aicina piedalīties talkā
Latvijā darbu uzsākusi jauna sabiedriska organizācija – biedrība "Pret Spānijas kailgliemezi", kas apvieno iedzīvotājus ar mērķi ierobežot šīs invazīvās sugas izplatību, veicinot sabiedrības informētību un praktisku iesaisti tās apkarošanā.
Jau nākamgad biedrība plāno rīkot reģionālās paraugtalkas, izvēloties to Latvijas reģionu, kur būs vislielākā iedzīvotāju atsaucība. Organizatori cer, ka iedzīvotāju iesaiste kļūs par pamatu plašākai kustībai un regulārai kopienas līdzdalībai vides sakopšanā.
Ja izdosies pulcēt vismaz 100 dalībniekus, pirmā trīs vakaru garumā rīkotā talka varētu notikt jau šī gada Dižiemras svētkos Talsos – no plkst. 22.00 līdz 24.00. Šis neierastais laiks nav izvēlēts nejauši – vakara stundas ir visefektīvākais brīdis, lai apkarotu kailgliemežus, kad tie kļūst aktīvāki un vieglāk pamanāmi.
Biedrība aicina iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un pievienoties kustībai, lai kopīgiem spēkiem samazinātu Spānijas kailgliemeža nodarīto kaitējumu Latvijas videi, dārziem un lauksaimniecībai.