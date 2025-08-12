Kādu mēslojumu rozēm vajag augustā?
Rozes mūs ir priecējušas visu vasaru un turpina to darīt vēl arvien. Ja būs labi laikapstākļi, tās turpinās ziedēt līdz vēlam rudenim. Taču jau vasaras otrajā pusē, sākot ar augustu, ir jāmaina rožu ēdienkarte – jāizmanto citu veidu mēslojumi, vēstī žurnāls "100 Labi Padomi"
Iesaka parka dārznieks Mikus Karlsons.
* Lielākā un krāšņākā ziedēšana rozēm parasti ir vasaras vidū, un pēc tās augi noteikti jāmēslo, lai atgūst spēkus. Tāpēc pašā augusta sākumā rozēm dod mēslojumu, kura sastāvā ir slāpeklis, taču tagad tam jābūt krietni mazākā devā nekā pavasarī. Augusta vidū rozēm dod mēslojumu, kas nodrošina dzinumu labāku nobriešanu, kā arī tādu, kas palīdzēs tām labāk sagatavoties ziemai un salam. Šāda mēslojuma sastāvā jābūt magnija sulfātam vai arī kādam citam magniju saturošam mēslojumam.
* Rozēm nogriez pārziedējušos ziedus, lai tās nesāk veidot sēklas un nepatērē enerģiju. Pārziedējušo ziedu nogriešana veicinās ātrāku uzziedēšanu.
* Tuvojoties rudenim, rozes piebaro ar mēslojumu, kura sastāvā ir vairāk fosfora un kālija. Fosfors būs noderīgs saknēm un ziediem, savukārt kālijs rūpējas par to, lai rožu dzinumi nobriestu, lai tās būtu spēcīgas un labi pārziemotu.
* Rudenī uz augsnes pie saknēm var kaisīt lapu koku pelnus, jo tie nodrošina rozēm nepieciešamos mikroelementus. Vidēja izmēra krūmam pietiks ar trim saujām pelnu, lielam vajadzēs par kādu sauju vairāk, taču nepārcenties.
* Ja tādā mitrā vasarā kā šī rozēm ir piemetusies lapu brūnplankumainība vai lapbire, noteikti savāc slimību skartās lapas un sadedzini.
*Ļoti vēlā rudenī, kad jau ir auksts, bet augsne vēl nav sasalusi pilnībā, rozēm var piedāvāt satrūdējušus kūtsmēslus, sajauktus ar zemi. Tas būs gan mēslojums nākamajam pavasarim, gan mulča.
