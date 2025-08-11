Foto: Shutterstock
Garšīgi
Šodien 06:44
Zaļo tomātu ievārījums. Pasniedzam kopā ar pankūkām
Šis ir brīnišķīgs veids, kā izmantot zaļos tomātus. Un bērniem patiks ēst pankūciņas ar ievārījumu, kas nedaudz atgādina "Flaberu".
Zaļos tomātus sagriežam daiviņās, lai vieglāk būtu izņemt sēklas. Pievienojam cukuru un pavisam nedaudz ūdeni. Vāram uz mazas uguns, visu laiku maisot, lai nepiedeg. Kā parādās sula, maisīšanu var samazināt. Tā vāram 30 - 40 min. Jā! - neaizmirstam noņemt putas, ja tādas parādās. Pildām burciņās. Bērniem patiks ēst pankūciņas ar ievārījumu, kas nedaudz atgādina "Flaberu". Lai labi garšo!
Sastāvdaļas
- Zaļi tomāti - 1.kg
- Cukurs - 500.gr.
- Ūdens - 1/2.glāze