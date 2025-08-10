Foto: Shutterstock
Garšīgi
Šodien 08:37
Jāņogu kečups jeb ogu čatnija recepte
To var saukt gan par kečupu, gan arī modernā vārdā - čatniju. Ogu un garšaugu virums der pie sāļiem ēdieniem.
Jāņogas atdala no ķekara un nomazgā. Ņemam katliņu ar biezāku dibenu un liekam uz uguns. Sasilušā katliņā beram piparus, krustnagliņas, kanēli. Ļaujam kādu minūti garšvielām sadraudzēties, tad beram klāt jāņogas, cukuru un etiķi. Vāram kādas minūtes 20.
Pasniedz pie gaļas ēdieniem vai kartupeļu pankūkām.
Sastāvdaļas
- Etiķis 5% - 80.mil
- Krustnagliņas - 10.gab.
- Kanēlis - 2.tējkarotes
- Malti melnie pipari - 2.tējkarotes
- Cukurs.kg.
- Jāņogas - 1.kg.