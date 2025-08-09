Tepat Latvijā ir nopērkams augs, kurš mūsu platuma grādiem neierastā veidā palīdzēs cīnīties ar mušām
Ja mājā nāk iekšā mušas vai pat lapsenes, nav obligāti pūst indes. Var palīdzēt ļoti dabisks līdzeklis – Veneras mušķērājs (Dionaea muscipula), kukaiņēdājs augs.
Dabā tas aug ASV austrumos, Dienvidkarolīnas un Ziemeļkarolīnas mērenajās un subtropu mitrainēs, bet Latvijā to var iegādāties mājas preču un dārzkopības veikalos, cena ir vidēji 20 eiro.
Saule un pareizs ūdens
Galvenais ir zināt, kā to pareizi kopt. “Facebook” pat ir izveidota Latvijas mušķērāju augu grupa, un tās administrators Valdis Krištopāns norāda, ka galvenais ir saule, destilēts ūdens un atkal saule.
Veneras mušķērājs ir ļoti prasīgs pret gaismas daudzumu, kas atkarīgs no temperatūras – 25 un vairāk grādos jābūt visu dienu saulē. “Ja pie attiecīgās temperatūras trūkst gaismas, sāks augt kroplas lapas, citreiz garas, citreiz platas, citreiz bez lamatām utt. Un nebūs sarkanā pigmenta. Augs būs zaļš, jo tas no pieejamā gaismas daudzuma centīsies izspiest visu, ko var,” “Facebook” skaidro Krištopāns.
Tikai kūdrā
Atnesot no veikala, mušķērāju būtu labi pārstādīt, jo augsne var būt aplieta ar parastu ūdeni un ir jau augam toksiska. Svarīgi zināt, ka dabā tas aug visai nabadzīgā augsnē, tam nepieciešamais substrāts ir tīra kūdra bez mēslojumiem un citām piedevām un perlīts attiecībā viens pret vienu.
“Nekādi māla podiņi, dekoratīvie akmentiņi utt. Tas viss izdala minerālus,” norāda Krištopāns. Vislabākais ir parasti plastmasas trauciņi. Saknes nav milzīgas, var iztikt ar to desmit centimetru podiņu no veikala. Visā aktīvajā veģetācijas periodā tur aptuveni līdz trešdaļai ūdenī, var mazāk, un kūdra pati labi uzsūc kā sūklis.
Nelaistīt ar krāna ūdeni
Nevajag laistīt ar ūdeni no krāna, vēlams destilētais. “Evolūcijas gaitā šo augu šūnas ir adaptējušās dzīvot vietā, kur nav minerālvielu. Turklāt lietus ūdens izskalo augsnes, jo būtībā tas ir destilēts ūdens. Tieši tādēļ šie augi ir noveduši lapu uzsūkšanas spēju barības vielām līdz ekstrēmam,” stāsta eksperts.
Mājās tomēr nevajag lietot arī lietus ūdeni, jo bez mērinstrumentiem nenoteikt, cik tas ir tīrs. Ūdens izgaro, sāļi paliek, tad nāk nākamā ūdens deva ar sāļiem, bet podiņš ir slēgta vide, kas ar laiku kļūs augam toksiska. Arī destilētu ūdeni var nopirkt, piecu litru par nepilniem trim eiro pietikšot ilgam laikam.
Vajadzīgs miera periods
Krištopāns gan uzskata, ka šis ir āra, nevis palodzes augs, mūsu klimatā spēj izturēt līdz mīnus desmit grādiem. Āra apstākļos tas pats ķers iztiku un dzīvos, kā tam jādzīvo. Tomēr bargākā salā to nevajag atstāt ārā, var ziemā atstāt vēsākā telpā, taču nepieciešama gaisma. Turklāt ziemā Veneras mušķērājam ir nepieciešams trīs mēnešu miera periods.
Pavairot esot salīdzinoši vienkārši, tikai no maza līdz lielam vajadzīgi aptuveni trīs līdz četri gadi. Šajā vecumā visi izskatās vienādi un diži lielāki vairs neaug, Krištopāna mušķērājiem lielākais kukaiņu lamatu izmērs bijis trīsarpus centimetri. “Šie augi ir nesteidzīgi,” piebilst zinātājs. Pareizi aprūpēti, tie var dzīvot 20 gadu.
Pirmo plaši zināmo traktātu par kukaiņēdājiem augiem 1875. gadā sarakstīja dabaszinātņu klasiķis Čārlzs Darvins. Latvijā ir sastopamas deviņas šādu augu sugas, visas aizsargājamas un dažas ļoti retas. Visizplatītākā ir purvos augošā apaļlapu rasene (Drosera rotundifolia).