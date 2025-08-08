Garšīgi
Šodien 06:40
No vecmāmiņas recepšu krājumiem. Plūmju kompots
Vai arī tavā ģimenē ir kāds, kas aizvien novērtē kompotus? Ir īstais laiks to pagatavot no plūmēm!
Nepieciešams
- plūmes;
- 800 g cukura;
- 2 l ūdens
- 4 litra burkas.
Gatavošana
- Ūdenī ieber cukuru un uzvāra.
- Pielej burkas ar vārošu ūdeni, arī vāciņus ieliek bļodā ar karstu ūdeni.
- Plūmes nomazgā, pārlasa un sadursta miziņu ar zobu bakstāmo kociņu.
- No burkām izlej ūdeni, izslauka un pilda ar plūmēm.
- Pārlej ar mazliet atdzesētu sīrupu.
- Uzliek vāciņus (bet neaizskrūvē!), ievieto lielā katlā ar ūdeni un karsē 10 minūtes 80 grādos.
- Pēc karsēšanas aizgriež vāciņus un uz laiku apgriež otrādi.
Piezīme. Lai burkas nesaplīstu, katla dibenā liek auduma gabalu un, pirms likt katlā katru nākamo burku “porciju”, nolej daļu karstā ūdens un pielej aukstu. Ūdenim jābūt gandrīz līdz burkas “kakliņam”.