Eksperti aicina cīņā ar "spāniešiem" nenomērdēt milzu kailgliemezi. Bet iedzīvotāju mērs ir pilns: "Noindešu visus bez žēlastības!"

"Milzu kailgliemezis nav aizsargājama suga, līdz ar to mīlēt vai ienīst - tā ir mūsu katra brīvāka izvēle atkarībā no situācijas. Man kaut kā pret šo sugu ir cieņa kopš studiju laikiem, kad kursabiedrs atveda vienu eksemplāru no Krustpils un man šis mājdzīvnieks dzīvoja uz palodzes puķukastē zem māla poda lauskas. Un pat ziemā tika palutināts ar svaiga gurķīša vai tomāta ripiņu," norāda biologs.