Skursteņslauķis skaidro, kāpēc nav ieteicams kurināt krāsni ar slapju malku

Cilvēkiem, kuru mājas skursteņos iemetas bites vai kāda cita dzīvā radība, skursteņslaucītājs iesaka nesteigties ar skursteņa tīrīšanu, bet pagaidīt, kad rudenī bites vai citi kukaiņi aizlido prom. Viena no sentēvu metodēm skursteņu tīrīšanā esot zaļu kartupeļu mizu bēršana uz oglēm. To apstiprinājusi arī farmācijas doktore Vija Eniņa, kura to praktizējusi savā lauku īpašumā. “Kartupeļu mizās ir daudz kālija, dedzinot izveidojas kālija sārms, kas ir stiprs tīrītājs. Bet tā nav panaceja, nevajadzētu pārlieku aizrauties,” piebilst Duļbinskis.