Lūk, 12 ceļmalu augi, kas piešķirs dzīvību taviem Jāņu vainagiem

Līdzīga lielajai ceļtekai, taču atšķirībā no tās, vidējai ceļtekai tās ir šaurākas un garākas. Šī ir viena no biežāk sastopamajām bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām. Interesanti, ka vidējās ceļtekas sēklas mitrumā kļūst lipīgas, un, pielīpot pie dzīvnieku pēdām, nagiem, vilnas, tās izplatās. Ģints nosaukums Plantago veidojies no latīņu vārda planta – pēda, jo pie zemes pieplakušās ceļtekas lapas atgādina pēdas.