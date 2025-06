Kā būvēt mājai pamatus: ekspertu ieteikumi, kas palīdzēs izvairīties no kļūdām

Betona blīvums galvenokārt atkarīgs no pildvielu blīvuma un daudzuma. Lai betonu atvieglotu, tajā iesaista pildvielas ar pazeminātu blīvumu vai arī samazina pildvielu daudzumu, bieži vien papildus vēl cementa pastu padarot porainu. Izveidojas betona struktūra, kas ir piesātināta ar visdažādāko formu un izmēru gaisa porām, ieslēgumiem un tukšumiem. Jaunizveidotam betonam – vieglbetonam – ir teicamas ekspluatācijas īpašības, piemēram, zema siltumvadītspēja. Atkarībā no iegūtās struktūras tipa to sauc par: vieglbetonu ar porizētām pildvielām (keramzītbetons); izdedžu betonu, agloporītbetonu; lielporu betonu, kura sastāvā nav smalko pildvielu (fibo bloki); porizētu betonu (gāzbetons, putubetons vai šūnbetons). Vieglbetons, kas ir blīvāks par 1000 kg/m, ieteicams konstruktīviem nolūkiem, vieglākie vairāk piemēroti kā konstruktīvi siltumizolācijas materiāli (sienu materiāls). Pamatiem izmanto blīvus vieglbetonus un vieglbetona blokus ar augstu cementa patēriņu, tiem izvirza papildu prasības salizturībā un ūdensnecaurlaidībā.