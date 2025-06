Kā izvēlēties ideālo segu saldākam miedziņam?

Izplatītākais materiāls ir satīns – blīvs kokvilnas audums ar labu gaisa caurlaidību, viegli tīrāms, daudzkārt mazgājams. Perkals – kokvilnas audums, kas ir vēl izturīgāks par satīnu. Arvien biežāk sastopami pārvalki no liocela – mūsdienīga materiāla, kas izgatavots no eikalipta. Ļoti nodilumizturīgs un taustei patīkams audums ar labu gaisa caurlaidību. Tīrs liocels ir dārgs, tāpēc to kombinē ar citām šķiedrām, piemēram, kokvilnu. Pārvalki no poliestera ir lēti, taču elektrizējas un nav ilgmūžīgi. No mākslīgajiem materiāliem labāk izvēlēties mikrošķiedru – tas ir mūsdienīgs audums no ļoti smalkām polimēršķiedrām, izturīgs, neburzās un neizbalē.