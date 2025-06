Saulains un lietains jūnijs: Viļa Bukša prognoze, kas mūs sagaida - un vai līs arī Jāņos

Tādās reizēs laikā līdz Vītum (15. jūnijs) salnu vietās naktīs mēdz būt arī salnas, bet šogad salnas nedraud. Rudzu ziedā, kas varētu būt mēneša vidū, vairāk nokrišņu, vējains un vasarīgi silts. Jūnija pirmā puse rādās būt ar mainīgiem laikapstākļiem. Mēreni siltas dienas mīsies ar salīdzinoši siltām naktīm un īslaicīgiem, bet nereti stipriem nokrišņiem. Šajā laikā iespējami arī pērkona negaisi. Temperatūra dienas laikā robežās no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Naktīs plus 9, plus 14 grādi.